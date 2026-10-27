XIII Copa Rosa Banco de Occidente: cómo participar en los torneos de fútbol y pádel

San Pedro Sula, Honduras. La XIII Copa Rosa Banco de Occidente invita a los hondureños a participar en sus torneos de fútbol rápido y pádel en San Pedro Sula, con el propósito de ayudar a mujeres con cáncer de mama en situación de vulnerabilidad.
Según los organizadores, se donarán 45 mil lempiras al programa Listones de Amor, de la Asociación Cepudo, para contribuir al acceso a medicamentos para quimioterapia y radioterapia.
La actividad incluirá un torneo de fútbol rápido en las categorías masculina y femenina y, por primera vez, un torneo mixto de pádel para principiantes.
¿Qué premios entregará la Copa Rosa?
El torneo de pádel se realizará el 14 de noviembre de 2026 en Padelmania, ubicado en la 1.ª avenida, 12.ª calle noroeste, barrio Las Acacias, San Pedro Sula.
Los partidos de fútbol se disputarán los domingos, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, a partir del 22 de noviembre de 2026, en el Complejo Deportivo Sportmania.
Los equipos que obtengan el primer y segundo lugar en cada disciplina recibirán premios en efectivo, medallas y trofeos. La premiación total está valorada en L43,500.00.
Una iniciativa solidaria que comenzó en 2014
La iniciativa de realizar la Copa Rosa surgió en 2014, al identificarse la necesidad de apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad y no cuentan con los recursos económicos necesarios para recibir atención. Desde que comenzó el proyecto, se han donado más de L450,000.00 para apoyar programas de detección temprana y la atención de mujeres hondureñas.
La Copa Rosa Banco de Occidente cuenta con el patrocinio de reconocidas empresas y marcas, entre ellas: Grupo Q, Nissan, ABM Imports, Comidas Especializadas, Supermercados El Colonial, Andros, Lovable, Pepe Jeans Revolution, La Prensa, Gatorade, Presta Ya y La Top 102.9 FM.