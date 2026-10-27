XIII Copa Rosa Banco de Occidente: cómo participar en los torneos de fútbol y pádel

San Pedro Sula, Honduras. La XIII Copa Rosa Banco de Occidente invita a los hondureños a participar en sus torneos de fútbol rápido y pádel en San Pedro Sula, con el propósito de ayudar a mujeres con cáncer de mama en situación de vulnerabilidad. Según los organizadores, se donarán 45 mil lempiras al programa Listones de Amor, de la Asociación Cepudo, para contribuir al acceso a medicamentos para quimioterapia y radioterapia.

La actividad incluirá un torneo de fútbol rápido en las categorías masculina y femenina y, por primera vez, un torneo mixto de pádel para principiantes.

¿Qué premios entregará la Copa Rosa?

El torneo de pádel se realizará el 14 de noviembre de 2026 en Padelmania, ubicado en la 1.ª avenida, 12.ª calle noroeste, barrio Las Acacias, San Pedro Sula. Los partidos de fútbol se disputarán los domingos, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, a partir del 22 de noviembre de 2026, en el Complejo Deportivo Sportmania. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los equipos que obtengan el primer y segundo lugar en cada disciplina recibirán premios en efectivo, medallas y trofeos. La premiación total está valorada en L43,500.00.

Una iniciativa solidaria que comenzó en 2014