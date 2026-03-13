Viacrucis viviente en Barandillas cumple 20 años de tradición

San Pedro Sula, Honduras

Como cada año, la comunidad católica Cristo Salvador, ubicada en el barrio Barandillas, se prepara para realizar el tradicional viacrucis viviente en el marco de la Semana Santa.

La actividad cumple 20 años de realizarse de forma ininterrumpida, consolidándose como una de las expresiones de fe más representativas de este sector de la ciudad.

Para la comunidad, la representación es una mezcla de fe y devoción, pero también una forma de evangelización, especialmente en este año de la Santa Misión.

Cada tarde, en el templo de la comunidad, unas 45 personas entre niños, jóvenes y adultos se reúnen para ensayar y preparar la escenificación. Muchos participan después de terminar sus jornadas laborales, mientras que los niños lo hacen al salir de la escuela.

Juan Ramón Mendoza lidera al grupo de actores que se prepara para recorrer las calles y avenidas del histórico barrio Barandillas, escenario donde los jóvenes de la comunidad católica representarán la pasión y muerte de Jesús.

A diferencia de otras comunidades, el viacrucis viviente se realiza el Miércoles Santo por la tarde, con el objetivo de que más sampedranos puedan participar. El Viernes Santo, los miembros de la comunidad se suman al viacrucis parroquial.

Mendoza explicó que la Comunidad Cristo Salvador se encuentra en los últimos preparativos para la realización de la actividad.

“Es una actividad que este 2026 cumple 20 años de llevarse a cabo de manera ininterrumpida, convirtiéndose en una de las expresiones de fe más significativas para la comunidad”, dijo Mendoza.

Desde el mes de febrero, decenas de jóvenes y miembros de la comunidad iniciaron los ensayos con el objetivo de representar con respeto y realismo los momentos más importantes de la Pasión de Jesucristo.

Actualmente, los participantes trabajan no solo en la práctica de cada escena, sino también en la elaboración de escenografías, vestuarios y detalles logísticos que permitirán ofrecer una representación especial en este 20 aniversario.