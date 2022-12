Urgen trabajos en calles de las colonias Modelo y Honduras

San Pedro Sula. Las fuertes lluvias que han caído sobre el territorio nacional en los últimos tres meses han deteriorado las calles de las colonias Honduras y Modelo en la Capital Industrial.

Los vecinos solicitan a la alcaldía que dé mantenimiento expedito, pues tanto para peatones como vehículos es difícil poder transitar.

Los baches, que permanecen llenos de agua, sirven para la reproducción de mosquitos y generan malos olores, según los afectados.

La mayoría de calles de terracería presentan irregularidades, pero donde se presenta una mayor afectación es en la intersección entre la 12 calle, 12 avenida, de la colonia Modelo. Los padres de familia del “daycare” My Bigger Happy House, centro educativo que funciona en esa cuadra, se quejaron por la situación.

Asimismo, la 13 y 14 calle, 12 avenida, de la colonia Honduras, están llenas de baches.

También el pasaje ubicado entre la 11 y 12 avenida, 15 calle, de la colonia Honduras.

“Desde hace meses, el equipo no viene a reparar. Esto es un problema en todas las colonias con calles de terracería, pero no entiendo por qué siempre tenemos que ir a denunciar cosas que debería hacer la alcaldía regularmente. Es decir, si acá no está pavimentado, debería rasparse y rellenarse al menos una vez al mes, pero siempre tenemos que rogar a la alcaldía que venga cuando pasan lapsos de tiempo hasta cuatro veces más; o sea, un año”, dijo Yovani Ruiz, vecino de la zona.

“Nosotros estamos molestos porque es una gran lodacera la colonia y en otros lados sí han ido a arreglar, hasta a pavimentar, quizá es porque el alcalde o sus funcionarios no tienen amigos en esta zona que no mandan las máquinas frecuentemente; pero sí a otros lados”, agregó José María Benítez.

Otro de los problemas que afecta a los vecinos de la zona es la falta de alumbrado público. Si bien es cierto que en muchas calles hay iluminación, hay varios postes que tienen la lámpara quemada.

Los vecinos han denunciado a LA PRENSA este problema en varias ocasiones y piden a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que haga una revisión minuciosa de cada uno.

“La delincuencia se ha incrementado. Aunque no haya cámaras quisiéramos que todas las calles estén iluminadas para poder ver qué pasa afuera cuando salimos de las casas”, agregó un vecino.