Insólito triunfo del Olimpia, lo que pasó con Victoria y chica enamoró

El fútbol hondureño vivió este sábado 6 de diciembre un insólito capítulo. El Olimpia terminó ganando el partido más fácil de su historia por el duelo que tenía en esta fecha ante el Victoria en el cierre de las vueltas del Apertura 2025.
El Estadio Nacional de Tegucigalpa era el escenario para el juego entre el Olimpia vs Victoria, pero finalmente, este no se terminó disputando.
Alrededor de las 3 de la tarde, el equipo Albo comandado por Eduardo Espinel arribó al recinto capitalino para enfrentarse al Victoria en la fecha 22 del Apertura 2205.
Sin embargo, del otro lado, se mantenía la duda sobre la presencia de su rival. La Jaiba Brava iba a viajar por vía aérea a Tegucigalpa para enfrentarse a los leones, esto en medio de su crisis económica.
Conociendo la situación, el Olimpia hizo todo el proceso para disputar el duelo ante el Victoria, como lo estipula la Liga Nacional. Pero el equipo jaibo no terminó llegando a la capital.
Previo a la hora pactada para el duelo, Saíd Martínez informó que no iba a ser necesario esperar los 15 minutos de prórroga porque el club no iba a llegar. Finalmente cumplió con la espera oficial.
Los jugadores del Olimpia saltaron al terreno de juego e hicieron todo el protocolo, así como lo estipula la Liga Nacional.
Los futbolistas realizaron los ejercicios de calentamiento antes del pitazo inicial, tal y como estaba programado.
Los fieles aficionados llegaron al recinto capitalino a la espera de ver a su amado león, pero esto solo pudo suceder en la previa del juego, ya que finalmente no se terminó disputando.
Nohelia León, periodista deportiva, sonriendo para el lente de OPSA desde el palco de prensa.
La Ultra Fiel también hizo acto de presencia, con cánticos y colorido ambiente. Los hinchas no pudieron disfrutar de la fiesta deportiva.
Conforme iba avanzando el tiempo, los aficionados iban abandonando las graderías del Estadio Nacional.
En Olimpia cumplieron a cabalidad con todo lo que dice el protocolo, realizar todo como si sucediera con normalidad.
Saíd Martínez fue el árbitro principal y acompañó a los titulares del Olimpia al terreno de juego.
Asimismo, salió el entrenador uruguayo Eduardo Espinel al terreno de juego.
Además, vestido para jugar ingresaron los jugadores titulares y suplentes al terreno de las acciones.
Olimpia llegaba con la necesidad de ganar para ser líder de las vueltas del torneo Apertura.
A las 5:15 pm los protagonistas estaban en el césped y comenzó la prórroga de 15 minutos esperando al rival.
El protocolo hizo que Olimpia presentara su 11 titular: Edrick Menjívar, Edwin Lobo, Kevin Güity, Facundo Queiroz, Clinton Bennet, Carlos Sánchez, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Michaell Chirinos, Jorge Benguché y Dereck Moncada.
Jorge Benguché recibió instrucciones que no tenía que abandonar la cancha hasta esperar el tiempo reglamentario de 15 minutos.
Algunos de los titulares hicieron calentamiento mientras esperaban el tiempo estipulado, aunque el Victoria no se iba a presentar.
Finalmente se cumplió con la espera oficial y le terminaron dando el triunfo al Olimpia por 3-0.
Administrativamente ganaron con marcador de 3-0 para llegar a los 44 puntos en la cima del torneo. El Victoria no viajó de La Ceiba a Tegucigalpa por falta de pagos de los salarios a jugadores, cuerpo técnico y staff.
Diario La Prensa conoció que la directiva solamente alcanzó a pagar alrededor de un 20% de salario a los involucrados y plantel siempre exigió que la cancelación tenía que ser equitativa para todas las partes.