La mitad de sospechosos de covid-19 está saliendo positiva en SPS

Carlos Umaña , médico y diputado, destacó que el país no había tenido una velocidad de multiplicación de casos como la actual.El doctor no descartó que la variante BQ-1 esté provocando un aumento acelerado en las infecciones.

A consideración del personal médico de la zona norte, la pandemia no ha terminado y es posible que en los próximos días se vea un incremento de hospitalizaciones debido a que los casos se han duplicado en las dos últimas semanas.

Aunque en SPS no hay centro de triaje para tomas de muestras a pacientes sospechosos, hay cuatro centros disponibles con laboratorio: centro Miguel Paz Barahona, centros de salud de la Fesitranh, Las Palmas y Cofradía. En la Capital Industrial, la cobertura de vacuna es de 82% para primera dosis, 67% de segunda, un 55% de primera de refuerzo y 24% el segundo.

En el hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), durante la semana epidemiológica 48 (del 27 de noviembre al 3 de diciembre) se registraron 716 atenciones a sospechosos de coronavirus, de los que 210 resultaron positivos.

Para la semana que recién comenzó reportan 354 atenciones, y un total de 183 han sido positivas; es decir, más de la mitad.En el centro asistencial permanecen hospitalizados ocho pacientes, seis adultos y dos pediátricos, todos estables.

Arturo Ávila, director del Mario Catarino Rivas, informó que entre médicos se maneja información sobre aumento de enfermos por covid-19; sin embargo, de manera oficial en el hospital no hay un alza de casos debido a que las personas que se enferman no presentan síntomas graves, y por eso ya no acuden a los centros. El funcionario recordó que en esta temporada circulan varios virus, como la influenza, además del covid y la gripe.