Reportan alza en positividad covid-19 en San Pedro Sula

San Pedro Sula. De 78 casos sospechosos captados el domingo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un 80% dio positivo, lo que eleva las alertas entre médicos.

Andrea Córdova, de la unidad de epidemiología hospitalaria, informó que de las 78 muestras que se captaron en los turnos médicos, 62 dieron positivo para covid-19. Córdova indicó que el IHSS cuenta con prueba de antígeno para detección de la enfermedad y tratamiento.

Recordó que el proceso de atención para aquellos que tienen síntomas es el siguiente: presentarse para inscripción a la admisión de triaje, se le manda a hacer la prueba de antígeno, que de ser positiva, genera una incapacidad por la enfermedad y el medicamento disponible en la farmacia se le entrega.

“El covid sigue estando con nosotros, por lo que se debe continuar con las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla por lo menos en lugares aglomerados, el lavado de mano y guardar distancia con personas que no conviven con usted”, comentó.

Arturo Ávila, director del hospital Mario Catarino Rivas, informó que entre médicos sí se maneja un aumento de covid en la población, sin embargo, de manera oficial en el centro asistencial no hay un alza de casos debido a que las personas que se enferman no presentan síntomas complicados y por eso ya no acuden a los centros.

“No hemos tenido un alza de pacientes que busquen atención médica por covid”, comentó. El funcionario recordó que en esta temporada circulan varios virus como la influenza además del covid y la gripe. Sari Erazo, coordinadora de información de la Región Metropolitana de Salud, informó que hoy esta entidad dará un informe de la incidencia covid en la ciudad.