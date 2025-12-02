  1. Inicio
Cálix: "Salvador Nasralla ganó; CNE nos da la razón"

Jorge Cálix señaló que los resultados generales representan “un rotundo rechazo” a la administración actual y celebró que, de mantenerse la tendencia, Nasralla asumirá la presidencia el 27 de enero de 2026.

