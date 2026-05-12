Semana de la Sostenibilidad abordará retos climáticos y el uso de la IA

San Pedro Sula, Honduras.

Con un llamado a impulsar modelos de negocio más sostenibles y resilientes frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales, la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) lanzó este martes la Semana de la Sostenibilidad 2026. El encuentro, que se desarrollará del 20 al 22 de mayo en San Pedro Sula, reunirá a líderes empresariales, expertos internacionales, la academia, cooperantes y representantes del sector público. Bajo el lema “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, la iniciativa busca impulsar modelos más sostenibles, en medio de un escenario marcado por los riesgos climáticos, tensiones geopolíticas y mayores exigencias en materia de gobernanza y responsabilidad corporativa. El lanzamiento tuvo lugar en el hotel Copantl, con una conferencia de prensa encabezada por autoridades de Fundahrse y empresas patrocinadoras, quienes destacaron la necesidad de que la sostenibilidad deje de verse únicamente como un compromiso social y pase a integrarse como parte estratégica de la gestión empresarial.

Durante su intervención, Mario Faraj, presidente de Fundahrse, señaló que las empresas enfrentan actualmente un entorno global complejo, marcado por tensiones sociales y desafíos que obligan a las organizaciones a adaptarse y fortalecer su capacidad de respuesta. “Hoy sabemos que la sostenibilidad no es opcional, es el requisito clave para que las empresas perduren y sigan creciendo”, expresó, al enfatizar que la resiliencia y la innovación se han convertido en ventajas competitivas en el mercado actual. Faraj explicó que la Semana de la Sostenibilidad busca convertirse en una plataforma para intercambiar conocimientos, generar alianzas y conocer experiencias empresariales orientadas a fortalecer cadenas de valor y modelos de negocio más sostenibles. La agenda incluirá conferencias magistrales, paneles de expertos, espacios de networking, visitas técnicas, feria de emprendedores, mesas informativas y actividades como la Expo Sostenibilidad y Expomovilidad, enfocadas en mostrar iniciativas vinculadas con innovación y sostenibilidad empresarial.