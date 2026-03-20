San Pedro Sula impulsa su verano con turismo y cultura local

San Pedro Sula, Honduras

Con la Expo Verano 2026 realizada hoy en el parque central de San Pedro Sula lanzaron la campaña “Semana Santa, vivila aquí”.

La lluvia no fue impedimento para que los sampedranos disfrutaran de los atractivos en pleno centro de la ciudad y se zambulleran an en las piscinas.

La campaña es una iniciativa que busca posicionar a la ciudad como un destino atractivo durante la temporada, destacando su oferta turística, gastronómica y cultural.

El evento se desarrolló en el Parque Central, con un clima lluvioso, y la participación de Andrés Ehrler, ministro de Turismo; representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, capítulo San Pedro Sula (Canaturh SPS), y del Buró de Convenciones.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, explicó que Expo Verano 2026 contribuirá a impulsar el turismo, fortalecer la promoción de destinos locales y fomentar una cultura turística en la ciudad.

Como parte de las novedades, se presentó el Bus Turístico (Turibus), que permitirá a visitantes nacionales y extranjeros recorrer los principales puntos icónicos de la capital industrial.

El recorrido en el turibus cuesta L50 y se puede abordar frente al parque central desde ya y durante todos los días de Semana Santa.

Acompañaron a Contreras la vicealcaldesa, Maritza Soto de Lara, algunos corporativos quienes recorrieron las exposiciones de emprendedores y operadoras turísticas instaladas en el Parque Central.

El alcalde anunció además que las piscinas estarán habilitadas en horarios extendidos para el disfrute de las familias, especialmente de los niños, con medidas de seguridad permanente durante unos tres dias.

“Disfrutemos el verano y aquellos que no pueden salir de la ciudad los esperamos en el parque, donde contarán con diversas actividades recreativas”, expresó.