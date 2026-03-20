San Pedro Sula impulsa su verano con turismo y cultura local

Con la Expo Verano 2026 realizada hoy en el parque central de San Pedro Sula lanzaron la campaña “Semana Santa, vivila aquí”.
La lluvia no fue impedimento para que los sampedranos disfrutaran de los atractivos en pleno centro de la ciudad y se zambulleran an en las piscinas.
La campaña es una iniciativa que busca posicionar a la ciudad como un destino atractivo durante la temporada, destacando su oferta turística, gastronómica y cultural.
El evento se desarrolló en el Parque Central, con un clima lluvioso, y la participación de Andrés Ehrler, ministro de Turismo; representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, capítulo San Pedro Sula (Canaturh SPS), y del Buró de Convenciones.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, explicó que Expo Verano 2026 contribuirá a impulsar el turismo, fortalecer la promoción de destinos locales y fomentar una cultura turística en la ciudad.
Como parte de las novedades, se presentó el Bus Turístico (Turibus), que permitirá a visitantes nacionales y extranjeros recorrer los principales puntos icónicos de la capital industrial.
El recorrido en el turibus cuesta L50 y se puede abordar frente al parque central desde ya y durante todos los días de Semana Santa.
Acompañaron a Contreras la vicealcaldesa, Maritza Soto de Lara, algunos corporativos quienes recorrieron las exposiciones de emprendedores y operadoras turísticas instaladas en el Parque Central.
El alcalde anunció además que las piscinas estarán habilitadas en horarios extendidos para el disfrute de las familias, especialmente de los niños, con medidas de seguridad permanente durante unos tres dias.
“Disfrutemos el verano y aquellos que no pueden salir de la ciudad los esperamos en el parque, donde contarán con diversas actividades recreativas”, expresó.
Un esfuerzo conjunto
Por su parte, Andrés Ehrler, ministro de Turismo, destacó el ejemplar trabajo entre la alcaldía, las organizaciones que impulsan el turismo y la empresa privada para ofrecer espacios de recreación durante la Semana Santa.
La jornada inaugural cerró con presentaciones culturales como el Show Garífuna y la Marimba Usula.
La vicealcaldesa, Maritza Soto, alabó la iniciativa y sobre todo la labor conjunta entre empresa privada y alcaldía. "Hay personas que no pueden salir de la ciudad y se les acondiciono un lugar para poder disfrutar", dijo.
El parque central fue transformado en un balneario público hasta donde han llegado decenas de personas a quienes ni la lluvia los detuvo.
Expo Verano 2026 incluyó presentaciones artísticas y diversión para toda la familia.
Más actividades
Durante la Semana Santa también se desarrollarán eventos como exhibiciones de alfombras de aserrín, actividades en el Museo para la Infancia El Pequeño Sula, el parque Presentación Centeno y el Mercado Guamilito.
Además, las familias podrán visitar distintos balnearios de la ciudad, que contarán con resguardo de la Policía Municipal para garantizar la seguridad de los asistentes.
Por su parte Guillermo Orellana, del Buró de Convenciones dijo que San Pedro Sula tiene mucho que ofrece y el objetivo es promover la ciudad y que los ciudadanos disfruten la Semana Santa en la capital industrial.
La Corporación Municipal aprobó una partida para ejcutar el Plan del Verano Seguro y que la Policía Municipal pueda brindar seguridad en los balnearios, procesiones y varias actividades.