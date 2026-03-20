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San Pedro Sula impulsa su verano con turismo y cultura local

“Semana Santa, vivila aquí” es la campaña que lanzaron. Usted puede hacer un recorrido por la ciudad en el turibus el costo es de L50

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 16:03 -
  • Lisseth García
San Pedro Sula impulsa su verano con turismo y cultura local

Ya funciona el turibus, puede abordarlo frente al parque y hacer el recorrido por la ciudad pagando L50 por persona.

 LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Con la Expo Verano 2026 realizada hoy en el parque central de San Pedro Sula lanzaron la campaña “Semana Santa, vivila aquí”.

La lluvia no fue impedimento para que los sampedranos disfrutaran de los atractivos en pleno centro de la ciudad y se zambulleran an en las piscinas.

La campaña es una iniciativa que busca posicionar a la ciudad como un destino atractivo durante la temporada, destacando su oferta turística, gastronómica y cultural.

El evento se desarrolló en el Parque Central, con un clima lluvioso, y la participación de Andrés Ehrler, ministro de Turismo; representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, capítulo San Pedro Sula (Canaturh SPS), y del Buró de Convenciones.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, explicó que Expo Verano 2026 contribuirá a impulsar el turismo, fortalecer la promoción de destinos locales y fomentar una cultura turística en la ciudad.

Como parte de las novedades, se presentó el Bus Turístico (Turibus), que permitirá a visitantes nacionales y extranjeros recorrer los principales puntos icónicos de la capital industrial.

El recorrido en el turibus cuesta L50 y se puede abordar frente al parque central desde ya y durante todos los días de Semana Santa.

Acompañaron a Contreras la vicealcaldesa, Maritza Soto de Lara, algunos corporativos quienes recorrieron las exposiciones de emprendedores y operadoras turísticas instaladas en el Parque Central.

El alcalde anunció además que las piscinas estarán habilitadas en horarios extendidos para el disfrute de las familias, especialmente de los niños, con medidas de seguridad permanente durante unos tres dias.

“Disfrutemos el verano y aquellos que no pueden salir de la ciudad los esperamos en el parque, donde contarán con diversas actividades recreativas”, expresó.

En el parque se realiza la expo verano 2026 en el marco del lanzamiento de la campaña de verano en San Pedro Sula.

En el parque se realiza la expo verano 2026 en el marco del lanzamiento de la campaña de verano en San Pedro Sula.

 (LA PRENSA)

Un esfuerzo conjunto

Por su parte, Andrés Ehrler, ministro de Turismo, destacó el ejemplar trabajo entre la alcaldía, las organizaciones que impulsan el turismo y la empresa privada para ofrecer espacios de recreación durante la Semana Santa.

La jornada inaugural cerró con presentaciones culturales como el Show Garífuna y la Marimba Usula.

La vicealcaldesa, Maritza Soto, alabó la iniciativa y sobre todo la labor conjunta entre empresa privada y alcaldía. "Hay personas que no pueden salir de la ciudad y se les acondiciono un lugar para poder disfrutar", dijo.

El parque central fue transformado en un balneario público hasta donde han llegado decenas de personas a quienes ni la lluvia los detuvo.

Expo Verano 2026 incluyó presentaciones artísticas y diversión para toda la familia.

Plan Verano Seguro 2026 reforzará seguridad en San Pedro Sula

Más actividades

Durante la Semana Santa también se desarrollarán eventos como exhibiciones de alfombras de aserrín, actividades en el Museo para la Infancia El Pequeño Sula, el parque Presentación Centeno y el Mercado Guamilito.

Además, las familias podrán visitar distintos balnearios de la ciudad, que contarán con resguardo de la Policía Municipal para garantizar la seguridad de los asistentes.

Por su parte Guillermo Orellana, del Buró de Convenciones dijo que San Pedro Sula tiene mucho que ofrece y el objetivo es promover la ciudad y que los ciudadanos disfruten la Semana Santa en la capital industrial.

La Corporación Municipal aprobó una partida para ejcutar el Plan del Verano Seguro y que la Policía Municipal pueda brindar seguridad en los balnearios, procesiones y varias actividades.

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Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

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