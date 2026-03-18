Centro Técnico Honduras Corea impartirá clases de conducción de maquinaria pesada

San Pedro Sula, Honduras

Los estudiantes del Centro Técnico Honduras Corea tendrán la oportunidad de aprender a conducir maquinaria pesada a partir de este año.

El anuncio lo hizo Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, durante el 29 aniversario de la institución, que surgió gracias al trabajo conjunto entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea y el Gobierno de Honduras, a través de la Municipalidad de San Pedro Sula.

Contreras reiteró que una de las principales apuestas de su administración es la educación técnica. “La educación técnica cambia la vida de los jóvenes; por eso hemos invertido en mejorar escuelas y llevar mochilas a los centros educativos públicos”, explicó.

En un emotivo mensaje, el edil expresó a los jóvenes que son el presente y el futuro de la ciudad y del país. “Vamos a invertir los impuestos en la educación”, afirmó.

Miles de jóvenes se han graduado del centro técnico desde su fundación. Según los registros más recientes, en 2024 el Centro Técnico Honduras Corea incorporó la carrera de barbería y belleza, lo que incrementó la matrícula en un 20 %.

En 2025 se implementaron la carrera de enfermería y la modalidad híbrida. Durante los primeros cuatro años de la administración de Roberto Contreras, se graduaron 1,248 estudiantes.