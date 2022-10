Roberto Contreras: “No hay nada de malo en pedirle a la presidenta que venga a SPS”

“Estamos trabajando y unificando esfuerzos para dar respuesta y en ningún momento he faltado el respeto a nadie”, aseguró.

“Manipularon unas declaraciones que di y por ello me atacaron, pero estamos en emergencia y hay que seguir trabajando porque si estamos solo pendientes de los insultos al final el afectado es el pueblo”, dijo.

El alcalde de San Pedro Sula , Roberto Contreras , dijo no desconocer el trabajo del Gobierno central en la zona norte a través de Copeco , pero no ve nada malo en pedirle a Xiomara Castro “que venga a la zona y a SPS porque ella es la presidenta de todos los hondureños”.

Las declaraciones de Contreras generaron opiniones a favor y en contra. Para muchos no es correcto que en medio de una emergencia surjan esas situaciones, sobre todo entre funcionarios.

Los funcionarios usaron sus redes sociales para defender y atacarse entre sí, pero también circuló un audio supuestamente con la voz del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, pidiendo a Contreras una respuesta en nombre de la Presidenta por las declaraciones y el video que circulaba, en donde pedía a la Presidenta visitar la zona.

“Te estoy llamando de parte de la señora Presidenta. Creo que estás un poco desinformado en torno a todo lo que el gobierno de la República está haciendo en la emergencia. Creo que no es correcto en cómo te has manifestado en una entrevista que tú diste y debes responder por ella”, dice.

El alcalde respondió con otro audio al ministro de Gobernación donde le dice: “No tengo ni idea de quién escribió esa estupidez ahí. Yo estoy para apoyar al gobierno de Xiomara, mejor no me mandés esas cosas porque bien sabés que son falsas. Yo aquí estoy echando v..., sacando gente de Chamelecón para que me estés mandando esas p...”, respondió molesto Contreras.