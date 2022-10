Luis Díaz Da’Costa: “Si no construyen las represas, en el futuro habrá una catástrofe”

Advierte que, de no ser construidas a corto plazo, en los próximos años, las depresiones, tormentas y huracanes causarán saldos mucho más catastróficos debido a que en esta región está aumentando desordenadamente la cantidad de habitantes.

Todavía en la cuenca del embalse, los ríos Comayagua y Sulaco le están aportando agua. El otro análisis tiene que ver con la seguridad del valle de Sula: el río Ulúa estaba en las condiciones de absorber quizás hasta 1,000 metros cúbicos en ese momento, pero se descargaron 200 metros, más el turbinado.

Considerando que estamos en un 50% de la temporada de lluvias y que el río Ulúa tenía hasta ese momento capacidad hidráulica se tomó la decisión de hacer las descargas sin causar inundaciones.

Con las lluvias que han caído en las últimas horas en occidente, ¿hay riesgo todavía de que el valle de Sula se inunde como durante Eta y Iota?

En esa magnitud no. El fenómeno se ha disipado, las bandas remanentes están dejando algunas lluvias en algunas zonas como en occidente. Habrá lluvias aún, pero no causarán inundaciones. La cuenca del río Ulúa cubre un 22.7% del territorio nacional y comprende casi la zona sur occidental de Honduras. El río Ulúa sí tiene una tendencia a subir y eso es lo que estamos monitoreando. La recarga hídrica de Ulúa nos dará problemas, pero no en la misma medida de cuando tuvimos a Eta y Iota.