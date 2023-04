Roberto Contreras dice al TSC que no cumplirá recomendaciones

Los regidores municipales explicaron que cada uno expuso su posición en la sesión corporativa, donde dieron a conocer sus dudas y la petición al alcalde de responder el informe del TSC y presentar el plan de acción sin significar que se tiene que pagar, sino negociar y evitar realizar ese pago, y lo peor caer en una demanda millonaria. La sesión no fue finalizada y deberá reanudarse para que se proceda a la votación de la misma, como lo manda la Ley de Municipalidades.

Los regidores aclararon que no están pidiendo que se pague a Sulambiente lo que pide, simplemente es cumplir con los procesos ya establecidos.

También incluye una serie de recomendaciones que mandan a cumplir el contrato y agotar el proceso de negociación para no llegar a una demanda.

El alcalde Contreras conformó una comisión para definir una ruta, siendo claros que los “mayores costos” no proceden y que nunca se ha incumplido el contrato.

Horas después de la sesión celebrada en SPS, el alcalde, acompañado del procurador municipal Mario Urquía, familiares y funcionarios, llegó al Tribunal a presentar la manifestación.

El escrito presentado por el alcalde establece que toda la documentación incorporada al informe desde el punto de vista jurídicio-técnico y financiero no es un soporte que justifique dicho beneficio, o sea, los “mayores costos”, primero porque lo que tiene con Sulambiente es un contrato de servicios y no de obra pública, que la notificación del informe fue hecha a través de un funcionario y no a través de la secretaria municipal, como se hacen todas las notificaciones que van remitidas a la Corporación Municipal.

Explica en el escrito que nunca debió pagársele mayores costos a la empresa Sulambiente, por lo que ese dinero debe retornarse a las arcas municipales.

Considera además que esos datos que suman los mayores costos planteados en el informe del TSC no son reales, además, que la municipalidad no presentará ningún plan de acción por considerar que el informe es contrario a la ley.

Informa también que para conocer y proceder en todo lo contractual con la empresa Sulambiente se conformó una comisión legal integrada por varios funcionarios municipales.