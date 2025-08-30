Rixi Moncada agradece respaldo multitudinario en SPS: “No me acobardaré”

San Pedro Sula

“Hay momentos que pesan como siglos en los corazones”, inició Moncada, al dirigirse a miles de simpatizantes que abarrotaron la primera calle de San Pedro Sula.

Rixi Moncada , candidata presidencial del Partido Libre, prometió este sábado, durante su discurso, mejores condiciones para los sampedranos y para todos los militantes concentrados en la movilización partidaria .

La aspirante agradeció la presencia de compañeros, diputados, candidatos y militantes que se trasladaron en caravanas desde distintos puntos del país:

“Agradezco la asistencia de miles que llegaron en un solo grupo a San Pedro Sula. Este respaldo nos asegura el éxito en las elecciones generales del 30 de noviembre”, afirmó.

En su mensaje, también destacó el papel de Rodolfo Padilla Sunseri, candidato a alcalde de la capital industrial:

“Rodolfo Padilla tiene una historia de resistencia y de lucha, nada es casualidad, él será el próximo alcalde de San Pedro Sula. Sunseri tiene la orden de erradicar la corrupción en la capital industrial”, enfatizó.

Asimismo, Moncada prometió mejores condiciones de vida para los habitantes de La Rivera Hernández, Los Cármenes, El Merendón y demás comunidades de San Pedro Sula.

La candidata presidencial afirmó que desde "San Pedro Sula inician un proceso de 90 días rumbo a la presidencia de la República".

Asimismo, saludó y rindió tributo “en la distancia” a José Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libre y expresidente de Honduras, y a la mandataria Xiomara Castro.

Ante las recientes acusaciones de narcotráfico, Rixi Moncada salió en defensa del Gobierno de Honduras y afirmó que Xiomara ha trabajado durante su gestión para devolverle la dignidad al pueblo.

"Yo amo este país y porque lo amo estoy dispuesta a dar mi vida por mi pueblo. Conduciré este país con justicia, y alístense porqué otra mujer los va a gobernar", concluyó Moncada.