Reabre la UCI de adultos del Mario Rivas tras nueve meses de remodelación

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas reabrió este miércoles las puertas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de adultos, luego de concluir un proceso de remodelación que tomó cerca de nueve meses y en el que se invirtieron más de L3 millones.

Durante la inauguración de la remodelación, la secretaria de Salud, doctora Carla Paredes, expresó estar contenta debido a que anteriormente esta sala operaba con tres camas, pero ahora lograron ampliar la capacidad a siete cupos.

La doctora Paredes indicó que la inversión roza los L4 millones, L3.2 millones de fondos nacionales y una donación por parte del Comando Sur de Estados Unidos para la reparación del techo, tuberías y el cielo falso.

La funcionaria dijo que este fortalecimiento se complementará con la entrega de ventiladores o soportes ventilatorios donados por la Comunidad Valenciana y la inauguración del nuevo laboratorio en los próximos días.

Por su parte, el doctor Gabriel Paredes, director del hospital Mario Rivas, informó que durante el proceso de remodelación los pacientes críticos fueron atendidos en la sala de cuidados intermedios y que estos serían trasladados este miércoles a las renovadas instalaciones.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Compartió que los trabajos iniciaron en marzo, cuando se tenía previsto realizar el cambio de techo, pero al comenzar las inspecciones, llegaron a la conclusión de que no sería suficiente debido al deterioro de la infraestructura.

Detalló que la intervención también incluyó una nueva central de monitoreo y la renovación de la red de gases, que se encontraba obsoleta, lo que generó un retraso en la finalización del proyecto debido a que tuvieron que importar las tuberías.

Además, se adquirieron nuevas camas, monitores y equipo, así como la incorporación de más especialistas en terapia intensiva, para operar con mejores coberturas de turnos.

Añadió que uno de los cubículos será destinado a pacientes de cirugías cardíacas, para dar continuidad al programa de cirugía cardiovascular para adultos que se inauguró este año.

Mientras que el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, doctor Marco Quiñones, destacó que la renovación representa un avance tecnológico importante para mejorar el tratamiento de los pacientes críticos, especialmente en una época en la que la demanda aumenta.

Reconoció que la espera para concretar el proyecto fue prolongada, pero consideró que “valió la pena” debido a las limitaciones en infraestructura y el crecimiento constante del número de casos que requieren atención especializada.

Quiñones mencionó que espera que el fortalecimiento de la UCI se complemente con nuevos proyectos destinados a cuidados intermedios, a la vez que agradeció el esfuerzo institucional y del equipo médico durante el periodo de remodelación.