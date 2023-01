Protestan y queman llantas en el bulevar del sur de SPS

Un grupo de vendedores del Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras (Sincosih) protestan frente al predio, donde se construiría un mercado, ante abusos de la Policía Municipal.

Denunciaron que los agentes municipales colocaron piedras en el terreno ubicado en el bulevar del sur contiguo a la Gran Central Metropolitana de buses de la capital industrial.

Regístrate y sé parte de la comunidad más grande de LA PRENSA

“Estamos hartos de la actitud de los municipales que han abierto el portón y se han llevado todas las herramientas de los vendedores, una bomba, una canaleta, unas láminas que habían, el rótulo de la organización se lo llevaron”, denunció uno de los vendedores.

La presidenta de Sincosih, Claudia Pineda, dijo que ellos están limpiando para instalarse ahí y la policía les llega a tirar basura y colocar piedras.

ADEMÁS: “Recibimos denuncias de varios vecinos, no solo de uno, como dicen”: Roberto Contreras

Mostrando un video hizo un llamado enérgico al alcalde Roberto Contreras. “Nosotros tenemos un decreto y tenemos una escritura que este terreno es para la construcción del mega mercado de los vendedores”, dijo.

Explicó que no se están robando nada y no es justo que estén atacando a los vendedores. “Acá no hay misquitos como dicen y tampoco estamos afectando a nadie nosotros estamos haciendo la limpieza”, aseguró.