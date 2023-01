Policías municipales agreden a empleadas del Sanaa

“Hey, no empujen a las mujeres”, se escucha que dice un sujeto, pero esta advertencia fue ignorada por los policías, después se abalanzaron contra una mujer.

El video muestra cómo un hombre y una policía municipal empujaron y golpearon a la empleada pública.

“Mientras nos golpeaban se reían. Solo vi hombres sin misericordia, hombres que parecían que no habían nacido de mujeres. Les decía que no me golpearan porque soy una paciente oncológica; más se burlaban”, pudo contar Griselda Cruz, una de las empleadas del Sanaa que fue agredida.

“Luego agarraron a mis otras compañeras, a dos de ellas las arrastraron y empezaron a pegarles patadas”, denunció.