Proponen soluciones viables a tráfico infernal de San Pedro Sula

Al igual que Romero, los más de 62,000 pobladores que residen en las 74 colonias y residenciales del sector norte sufren el caos vehicular , que parece no tener solución.

Compartió que por la mañana es otra travesía, debe salir a las 7:00 am para llegar minutos antes de las 8:30 am.

En un recorrido realizado por el bulevar del norte y el segundo anillo de Circunvalación, un equipo de LA PRENSA constató que los embudos inician en la intersección entre los vehículos que vienen sobre el bulevar del norte y los del bulevarcito de la “Cervecería”, quienes ingresan a la ley del más fuerte porque no existe un semáforo para el control de estos vehículos.Para expertos, aquí se debe ampliar la vía para que la circulación de vehículos sea más y con mayor rapidez.

José Avilez , presidente del capítulo noroccidental del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), manifestó que el cruce de la colonia El Roble y Los Álamos es un punto de embotellamiento; además, destaca que los vehículos que se estacionan en la vía pública frente al Seguro Social es otro problema.“Tanto la Policía Nacional como Municipal no deben permitir el parqueo frente al IHSS ”, aseveró.

El área por el Instituto Hondureño de Seguridad Social ( IHSS ) fue ampliada a tres carriles de ida y de venida, pero los tres carriles solo funcionan de ida; es decir, con dirección hacia Puerto Cortés; pero de venida (con dirección al centro de la ciudad) solo funcionan dos trochas, ya que una de ellas es ocupada como estacionamiento por las personas que van al Seguro Social, algo que no debería ser permitido por la DNVT y la alcaldía, aseguran expertos.

Cabe destacar que por esta vía hay una alta carga de buses con rutas hacia la colonia Fesitranh, Choloma y Puerto Cortés que se estacionan por más tiempo del que deberían y algunos hasta donde no es permitido.

El caos vial es el mismo en el segundo anillo de Circunvalación, el cual recibe más de 30,000 carros diarios, de los que al menos ocho mil son de carga pesada.

Desde las 6:00 am hasta pasadas las 8:00 am y desde las 5:00 pm hasta después de las 8:00 pm se forman extensas filas que parecen no tener fin.

La oscuridad que impera por la falta de lámparas de alumbrado público y el mal estado de la carretera, que tiene baches y grietas, hacen que el tránsito de carros, motos y camiones sea lento.