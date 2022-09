Personal de salud de Cortés protesta por carencias

Personal de salud de 11 municipios de Cortés, exceptuando la Capital Industrial, protestaron por carencias en los centros de salud y falta de uniformes, así como por presuntas irregularidades en traslados.

José Arita López, presidente de la seccional 66 del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), informó que hay acuerdos suscritos con las autoridades regionales y no hay avances.

Dijo que es responsabilidad del Gobierno dar 5 uniformes al año a técnicos y enfermeras de los centros de salud, y esto no se está dando.

Asimismo, que están “trabajando con las uñas” porque no están abastecidos y se están generando fondos con la cuota de recuperación que pagan los pacientes que visitan los centros.

“Con esto se compran los reactivos de laboratorio, materiales de odontología, planificación familiar y material para las oficinas, esto es en todas las unidades de salud de los 11 municipios de Cortés que corresponden a esta departamental”, comentó.

El dirigente de personal denunció que una médica que estaba asignada a Ciudad Mujer de Choloma y que en algún momento desempeñó un puesto gerencial en el Gobierno anterior, y es afiliada de Sitramedhys, fue trasladada hasta Potrerillos.

“Esto está en total contradicción con la ley de servicio civil, porque esta establece que si se traslada a más de 2 kilómetros de distancia, el patrono deberá asumir los costos de movilización y hasta de vivienda si es muy lejos”, comentó.

Ayer, Julio Rodríguez, director de Salud en Cortés, no estaba y la subdirección y secretaría no recibieron a los protestantes ni dieron información sobre esta problemática, que de no resolverse generará más protestas.