En un 30% ha aumentado la ilegalidad en el transporte

Desde su puesta en marcha en 2016, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ( IHTT ) no emitió nuevos permisos de explotación y certificados de operación, acumulando una mora de más de 135,000 expedientes, de ese total unos 24,000 permisos, entre nuevos y renovación, corresponden a San Pedro Sula , datos hasta febrero de este año.

“Con eso se va a contrarrestar la ilegalidad, hay empresas que comenzaron con la excusa de servicio contratado, pero de contratado no tenían nada”, apuntó.

Fernández Toro compartió que en cuanto al subsidio aprobado por el Congreso Nacional con la intención de no trasladar el aumento al pasaje de L3 al pasajero, siguen esperando que se haga efectivo, pero los concesionarios deben tener sus papeles en regla.

En cuanto al replaqueo, explicó que a aquellos que no cuentan con certificado de operación no les están entregando la nueva placa.

Cabe destacar que la prórroga para el transporte público venció el 31 de agosto, es decir, que quienes no han hecho el cambio de la placa vieja por la nueva se enfrentan a multas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Un representante del transporte interurbano que prefirió omitir su nombre declaró que en el interurbano la ilegalidad es de un 30%, lo que provoca competencia desleal y pérdidas económicas.

“La ilegalidad incrementa cada día, he escuchado que ya han entregado permisos (el IHTT); pero no sé qué tan cierto sea. De nuestra gente cercana no han recibido el permiso”.

Añadió que este mes tiene que haber una nueva revisión de las tarifas, que fue un acuerdo con las autoridades, aunque desde abril se aplica el incremento de 90 centavos por kilómetro recorrido.“La tarifa real debería ser 1.50 a 1.80 por kilómetro recorrido, debe haber revisión”, sostuvo.

Henry Rodas, presidente de la Cooperativa de Taxis de Honduras Limitada (Cotaxhil), manifestó que en San Pedro Sula operan legalmente 5,200 taxis; pero ilegalmente andan circulando el doble, es decir, unos 10,000, que son carros particulares que funcionan como servicio ejecutivo, Vip y por medio de aplicaciones como In Driver y Uber.Rodas contó que también están pidiendo un bono o subsidio, ya que “todo ha aumentado”.

Alfredo Cerros, delegado noroccidental del IHTT, informó que están haciendo un levantamiento de las unidades que realmente estén operando para ser beneficiadas con el subsidio de hasta L1,080 al día. Hasta la fecha, ya han levantado un censo de 700 buses urbanos en San Pedro Sula.

Detalló que esperan en octubre comenzar hacer efectivo el subsidio a quienes cumplan con los requisitos, que es tener los permisos y estar prestando el servicio.

En cuanto a los permisos de operación, Cerros explicó que ya están emitiendo los permisos, a nivel nacional ya van unos 30,000.