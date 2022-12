Pérdidas del 80% registran en inicio del estado de excepción

“Desde el lunes empezamos con una baja tremenda de clientela. Esto es negativo, ya que hemos estado esperando la llegada de la temporada navideña, y ahorita se le ocurre a la presidenta aplicar estado de excepción y nos afecta. Los muchachos que están de vacaciones en sus estudios que trabajan en temporada viven en esas zonas y ya no vinieron ayer a trabajar porque no tienen identidad, ya que es lógico, la Policía no va a entender que vienen de laborar y los van a detener. Fregados nosotros y ellos también”, comentó.

Pineda enfatizó en que ayer desde las 4:00 pm estuvo “desértico” el centro de San Pedro Sula, y esto es preocupante, porque son los obreros que salen de trabajar los que dejan mayor ganancia.