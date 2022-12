$!Maras subieron tarifas de extorsión previo a estado de excepción

“Yo solo les digo a los repartidores que descarguen el producto y que se vayan rápido de acá porque no quiero que los vayan a fregar”, dijo la víctima de extorsión .Juan, que teme por su vida, dijo que la violencia impera en la zona y que la Policía no tiene el resultado esperado.

“Yo sé que afirman que no va a afectar porque hay libre circulación, pero la mayoría no lo entiende así, hay un temor y no saldrán después de las 6:00 pm y eso baja las ventas, las cuales no están de lo mejor. Lo ideal sería que sigan socializando el estado de excepción para que la gente de las comunidades entienda”, dijo.