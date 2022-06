En la misa en honor al patrón San Pedro Apóstol que se llevó a cabo en la catedral, Monseñor Ángel Garachana, lamentó la tragedia ocurrida este lunes en Texas donde 14 hondureños perdieron la vida mientras buscaban el anhelado sueño americano.

“Es tan triste tan doloroso tan indignante que 51 persona mueran asfixiadas en un trailer, realmente clama al cielo pero estamos acostumbrados a decir, bueno 51 muertos más no nos afecta, no conmociona a la sociedad no conmocionan a los gobiernos”, dijo Garachana.

El obispo agregó que este hecho tendría que ser una conmoción de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos; sin embargo, “para estos países, los pobres migrantes ya no cuentan. No tienen valor”.

Puede leer: “Emprendieron el viaje con expectativas de superarse, les di mi bendición ”, dijo la madre de hermanos fallecidos en Texas

“Mi indignación por esta situaciones el dolor por los muertos mi conmoción y oración con sus familiares. La petición a los gobiernos que afronten decididamente el problema de la migración”.

Monseñor pidió al Gobierno de Honduras que trabaje en crear condiciones para que ningún hondureño pueda salir del país a buscar oportunidades. “Parece que lo que más exportamos son migrantes, pero ellos envían las remesas y es una buena entrada para el gobierno”, manifestó.

Además aconsejó que México y Estados unidos deben replantear sus políticas de migración y crear estrategias para afrontar la migración y sus causas; asimismo, buscar la manera de apoyar a las personas cuando emigran a estos países.

Garachana enfatizó que el gobierno actual de Xiomara Castro “tiene que hacer lo que ha prometido, promover aquellas condiciones de vida en las cuales el hondureño se sienta se sienta bien y no necesite migrar”.

Además: Margie Paz, la universitaria hondureña que truncó sus sueños en San Antonio, Texas

Aseguró que Honduras está retrasada en el sistema de educación en las condiciones, según él, la educación está por los suelos.

“Porque tanto las condiciones de salud como educación está por los suelos, estamos retrasados, un pueblo sin educación es la mayor pobreza y es un pueblo que no va a cambiar y va a estar sometido a los que lo controlan”, expresó el obispo.

Agregó que el Gobierno también tiene que trabajar en crear condiciones de empleo para todos, no solo para los de su partido. Pues considera que “El gobierno no puede gobernar solo para su partido, tiene que gobernar para todos, especialmente para los pobres”.

Concluyó diciendo que si no cambia la situaciones para los hondureños, la migración seguirá porque las condiciones de seguridad y laborales no están favoreciendo a la población.

También lea: Elevan a 14 los hondureños muertos en un tráiler en Estados Unidos