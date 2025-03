Melvin Ferraro le apuesta a la planificación y la tecnología

San Pedro Sula

Los barrios más vulnerables son los que más necesitan en este momento y han sido abandonados por muchos años. Una de las cosas que vamos a hacer en nuestro gobierno, y que tenemos como una propuesta inicial, es la pavimentación masiva de barrios y colonias porque hemos visto ahí, aparte de la insalubridad y la forma inhumana que llevan a las personas y muchas veces el transporte público no llega o los emprendimientos regionales o en la zona se ven afectados porque la gente no puede ni siquiera caminar por las calles. Entonces, tenemos un programa, un proyecto bastante masivo, bastante positivo de poder pavimentar estas zonas y también, obviamente, sin olvidar que hay una parte de ordenamiento vial que no es un problema de San Pedro Sula sino de toda Latinoamérica. El tráfico vehicular está creciendo incluso el año pasado aproximadamente 240 mil vehículos usados de Estados Unidos entraron a Honduras y la mayoría de ellos a San Pedro Sula o Tegucigalpa. Eso implica que el parque vehicular va creciendo y el tráfico va a ser mucho más grande. La ciudad está creciendo hacia un sector específico, noroeste, es bien evidente. Casi hay ocho plazas que se están construyendo en la parte de Villas Mackey y edificios verticales. Esto va a hacer mucho más grande el tráfico. La densidad poblacional también, la migración de la parte rural a la urbana es mucho más evidente y eso va a afectar mucho a la ciudad.

¿Qué ofrece para hacerle frente al congestionamiento?

Hay estudios por hacer, pero quisiera dejar claro que hay un plan maestro de desarrollo municipal que está engavetado. Que está ahí puesto, lo empolvaron en un archivo y hay que sacarlo de nuevo porque el plan maestro es la guía completa de la ciudad en los próximos 30 años. Se debe actualizar porque obviamente después de Eta, Iota y la pandemia la realidad es otra. Pero ese plan maestro ya tiene estipulado hacia dónde va la ciudad, cuáles son las obras que tiene que hacerse para poder crecer de manera ordenada y planificada y obviamente el tráfico no se resuelve solamente con puentes ni tampoco con más calles alternas. Son soluciones, sí, pero también tienen mucho que ver con el transporte público que la ciudad ha soñado a través de los años, el famoso metrosula que un consorcio ha querido impulsar a través de los años y por temas políticos no se han hecho porque esa es la realidad, eso tenemos que volverlo a sacar, analizar qué tipo de modalidades de transporte público puedan servir en la ciudad para descongestionar el tráfico y que la gente sienta que puede ir a trabajar al centro de la ciudad o a otros lugares de manera segura, eficiente, para que podamos dejar de utilizar el vehículo en menores cantidades de tiempos o en menor cantidad de días y la ciudad puede verse descongestionada.

¿Qué otra apuesta hay en transporte?

En transporte público yo ya fui comisionado y el problema es que las concesiones las da el gobierno central, no las damos nosotros como municipio y eso descontrola un poco porque el ordenamiento vial de la ciudad pierde la planificación al no tener el control de cuantas concesiones de rapiditos, buses y taxis hay entonces eso complica un poquito el panorama y la manera de ordenamiento vial. Pero nosotros siempre le hemos apostado a algo, es buscar la descentralización y que podamos lograr el sueño de que San Pedro Sula pueda tomar sus propias decisiones y no depender excesivamente del gobierno central. Pero sí podemos soñar y pensar en un proyecto de movilidad urbana y de transporte público que sea seguro, eficiente, ya hay varias ideas en el papel, en estudios que se han hecho anteriormente y creo que vamos a tener que volverlo a retomar, pero dejando el tema político a un lado, porque pasa que muchas veces el tema político vuelve todo engorroso.

¿Cuál es su propuesta para ordenar el centro?

La solución es bien sencilla, mercados zonales, en Cofradía y Rivera Hernández, en lugares diferentes y que cada uno tenga una pequeña terminal de transporte público para hacerlo atractivo porque ocupan afluencia de pasajeros que se transportan al centro de la ciudad. Vivimos en una ciudad sin oportunidades, sin empleo para nadie, donde ser emprendedor es un trámite engorroso, lleno de corrupción, y esa es una realidad. Entonces, mientras la gente no vea un gobierno municipal amigable hacia el emprendedor, que sea puertas abiertas, y que piense que la única forma de generar empleo sea a través de la empresa privada, la gente siempre va a buscar formas de cómo subsistir en la calle como sea.

¿Y para las familias que viven en los bordos?

Es un tema delicadísimo que creo ya se salió de las manos completamente. Incluso ahí podemos ver en el bulevard que va hacia Zapotal y Armenta. Lastimosamente, me parece que no hubo autoridad, ni planificación con este problema desde hace muchos años y ahora enfrentar ese problema para cualquier alcalde es un tema bastante complicado. Pero se tiene que empezar por algo pero no sólo la municipalidad sino también tomando en cuenta otros sectores, el gobierno central, para poder encontrar soluciones habitacionales.

¿Le afectó a favoreció que su candidato presidencial renunciara intempestivamente?

Lejos de afectarnos nos ha ayudado muchísimo porque nosotros hemos concentrado nuestra campaña en San Pedro Sula y hemos estructurado la ciudad en tiempo récord, prácticamente desde que yo me lancé, en 30 días tenía toda la ciudad completamente estructurada, ya estamos listos para las elecciones internas. Don Carlos Urbizo tomó la decisión de salirse 51 días antes de las elecciones, obviamente cualquiera se puede sentir golpeado que un presidencial se va, pero nosotros seguimos trabajando fuerte. Quedó, en su lugar Roberto Martínez Lozano, un hombre de partido de muchos años, del cual le agradezco mucho en el sentido de que él se puso la camisa en el momento más complicado, él tuvo que aparecer y lo hizo. Nosotros seguimos trabajando por San Pedro Sula, por la misma estructura, sin ningún problema. Siento más bien que el andar como independiente genera esperanza que le estamos dando al Sampedrano de que somos una nueva generación, que somos personas honestas, transparentes, que quieren hacer lo mejor y que tenemos la capacidad para gobernar, que eso es muy importante.

¿Es la primera vez que aspira a un cargo de elección popular?

Primera vez, sí he estado en política, he sido presidente de la juventud del Partido Nacional, funcionario público también, pero también vengo del sector privado, soy el director de nuestras empresas en el Grupo Ferraro y es la primera vez que yo me lanzo a este ruedo político de forma frontal y fue una coyuntura muy bonita ha sido una experiencia bastante gratificante y siento una pasión enorme por hacer las cosas bien. San Pedro Sula necesita una nueva cara y fresca.

Si usted es alcalde ¿Qué hará con las concesiones?

Como yo vengo de la empresa privada soy fiel creyente que cuando se da un servicio como la luz, como el agua, al sector público es un desastre y hay ejemplos. La ineficiencia del sector público a través de los años nos ha obligado a buscar soluciones para que San Pedro tenga beneficios puntuales. Las concesiones, como se dieron desde un inicio, no fueron totalmente de beneficio para la población y ese es el problema. Se tienen que hacer de dos formas primero, usando el cabildo abierto, que la gente participe y opine cuál es la mejor vía para poder concesionar o no concesionar. En mi caso, yo sí me iría más porque la ciudadanía acepte una concesión nueva, con unos nuevos actores, que tenga reglas claras y que el contrato de concesión, y esto es muy importante, no sea para beneficiar al privado, sino que sea de beneficio para la población, siempre respetando que el privado tiene su rentabilidad, porque obviamente nadie se ha metido a invertir en una concesión si no hay ganancia. Pero estas concesiones, lejos de ser un beneficio, han sido un problema. Mire, Sulambiente está en pleito constante con el alcalde y hay una demanda. Aguas de San Pedro también ha sido todo el tiempo un dilema de que, aunque el servicio para mí no es del todo malo, hay muchas cosas que todavía hay que corregir, como por ejemplo que no han cumplido con las plantas de tratamiento. A pesar de eso, creo que Aguas de San Pedro ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, yo me iría por una nueva concesión, abierta, transparente, donde la población pueda ver de primera mano cómo se va a beneficiar, y que, por ejemplo, todos estos costos aumentados a través del tiempo, por la inflación, las tarifas que se cobran, sean gradualmente realizadas que no afecten el bolsillo del Sampedrano porque muchas veces nos olvidamos que, al final, San Pedro Sula ha dejado de ser, una ciudad pujante. Lo éramos hace tiempo.

¿Por qué cree que hemos dejado de ser esa ciudad pujante?

Antes se usaba la frase sampedranicemos Honduras y ha quedado como en la historia y realmente podemos lograr eso nuevamente. Hemos perdido esa pujanza porque no ha habido planificación. La ciudad ha crecido porque la ciudad es emprendedora por naturaleza, porque el Sampedrano no se deja.

¿SPS ha sido huérfana del gobierno central?

Sí, correcto, que es mínimo lo que nos transfiere, no es nada para lo que nosotros nos consumimos y lo aportamos. Nosotros aportamos en San Pedro Sula, según el Plan Maestro, 43.4% del Producto Interno Bruto en San Pedro Sula, 64% de todo el Valle de Sula. Pero mire qué interesante, las promesas que han hecho San Pedro Sula como el libramiento ha sido utópico en los últimos 30 años, las represas habrá que ver si se concretan en realidad. Pero el gobierno central ha dejado en total olvido al gobierno municipal. Siento que lo que ha pasado es que los alcaldes no han tenido la capacidad de negociación y de consenso con el gobierno central ni con los diputados. Mucho pleito. Lo que pasa es que los alcaldes no han visto con visión la planificación a largo plazo de la ciudad.

¿Usted le apuesta mucho a un gobierno tecnológico?

Una de las cosas que queremos hacer en mi gobierno es que vamos a diagnosticar cómo está el tema del recurso humano interno, porque ocupamos gente que tenga mucha capacidad técnica para poder enfrentar retos tecnológicos. Se que hicieron cambios en el organigrama municipal y algunas gerencias que eran importantes las abolieron. En mi gobierno vamos a crear la Gerencia de Desarrollo Económico y Tecnología más un laboratorio que se va a llamar Innova San Pedro Sula, que va a ser como un incubador especial para que cualquier joven, no importa donde sea, universitario, de institutos técnicos, lo que sea, puedan llegar y que tengan capital semilla. Muchas veces estos muchachos tienen ideas brillantes, pero no tienen el dinero. Van a la banca, no tienen experiencia. Entonces, el gobierno municipal tiene que ver cómo apoya con capital semilla para que estos chicos puedan poder crecer y puedan emprender.

¿Y la academia que papel jugará en su gobierno?

Yo no he visto a través de los años un gobierno municipal que trabaje de la mano con la academia y es sumamente importante. En mi gobierno vamos a hacer alianzas muy fuertes con las universidades y proyectos que sean de beneficio para la ciudad, tecnologías, movilidad urbana, de lo que sea para implementarlas en la ciudad. Y es que definitivamente la generación actual piensa diferente. Y yo creo que ahí es donde también los gobernantes y las personas que aspiran a cargo deben de involucrar a estos jóvenes con unas ideas diferentes. Ellos ven el mundo desde otra perspectiva. Y es importante tomarlos en cuenta porque no se sienten tomados en cuenta.

¿Cómo economista qué piensa del presupuesto con que trabaja la municipalidad?

Para una ciudad como la nuestra no es suficiente aparte que hay que diagnosticar cómo nos van a dejar la municipalidad en tema de recursos humanos, porque entiendo que están gobernando con tres partidos políticos, con una alianza, entonces habrá que ver a cuánta gente metieron en este gobierno y cómo eso va a afectar las finanzas del municipio, pero fíjese que usted me consultaba sobre el tema económico y todo esto, hay que diagnosticar cómo está la municipalidad en temas financieros, los préstamos no se dan, no tanto porque la municipalidad no tiene capacidad para enfrentarlo, es porque hay que ir al Congreso a pedir permiso por un préstamo y eso es una realidad que tenemos que revisar, hay que hablar con los diputados para que le aprueben a uno los préstamos, pero hay que ir revisando en poco paso a paso cómo está la municipalidad, mi primera tarea va a ser diagnosticar esto, cómo está el municipio a nivel financiero y de ahí poder revisar bien qué podemos hacer.

¿Cómo debería ser un plan de arbitrios para SPS?

Nunca se ha consensuado un Plan de Arbitrios en San Pedro Sula, siempre se hace en una oficina, en la oscuridad y solo se saca al público, no hay capacidad de consenso, no hay capacidad tampoco de poder generar un plan de arbitrios competitivo para la ciudad, esa es una de las cosas que vamos a revisar. Se debe consensuar con la sociedad civil y también con la empresa privada, porque muchas veces los alcaldes toman decisiones políticas o populares para beneficiarse a ellos mismos y no toman en consideración a los gremios. Las tasas municipales deben revisarse si realmente son competitivas, si no están perjudicando al emprendedor y buscar de una u otra forma qué soluciones fiscales municipales podemos tener para que el emprendedor no se sienta ahogado. Acá se cobra hasta por los rótulos si son cuadrados o rectangulares.

¿Considera que los peajes deben rehabilitarse?

Yo no creo necesario tener peajes en la ciudad para poder hacer obras, yo creo que lo que hay que hacer es hacer eficiente la administración municipal para obtener los fondos y hacer las obras que necesitamos. El peaje no lo paga el sampedrano lo paga el que viene de afuera. En SPS peaje es mala palabra. En este momento no lo considero viable.

¿Y el estacionamiento regulado está en sus planes?

Habría que hacer el estudio, nosotros hemos pensado en estacionamientos verticales, modernos, hay algunos estacionamientos verticales que son automatizados tenemos que soñar en grandes.

¿Su apuesta en salud?

Todo lo bueno se sigue, no se cambia. Los macros tienen que seguir a nivel en todo el municipio, y una de las cosas que yo propongo y quisiera es que el Mario Rivas pase a manos de la administración municipal, porque la mora de cirugías, la mora de atenciones en el hospital es delicada. Vamos a aumentar los servicios más especialistas, lo básico, ginecología, internistas, neurocirujanos, neurólogos por ejemplo, porque hay una población de niños con autismo, después de la pandemia y sus padres no saben como tratarlos. Después de la pandemia, no es lo mismo, los niños no nacen iguales, esa es una realidad genética que tenemos que enfrentar también como ciudad

¿Hay algún plan para poder simplificar los permisos de construcción?

Estamos trabajando tecnológicamente para poder hacer colaboración efectiva en temas de operación y permisos de construcción. Un tema muy interesante que quiero comentarle es que en el Congreso Nacional hay un decreto vigente que se llama ley para la colaboración y de empleo, esa ley no ha sido respetada por los municipios en lo absoluto, de hecho en esa ley habla por ejemplo que un emprendedor perfectamente puede en un día sacar su permiso de operación, siempre que sea categoría 1, cuando es categoría 3 ya cambia un poquito porque entonces pasa a licencia ambiental, etcétera.

Enuméreme en orden de prioridad cuáles son los cinco problemas para resolver en San Pedro Sula.

Primero, el tema de la pavimentación y el bacheo constante mantenimiento de la red vial de la ciudad, pavimentada y no pavimentada. El tráfico vehicular, la falta de planificación, la ciudad no tiene un norte, El Merendón porque aumentó la tala del bosque y por último la gobernanza, el gobierno municipal en este momento carece de formalidad para enfrentar los problemas de la ciudad. Pasamos constantemente en pleitos internos políticos, calumnias, ir al juicios, entonces nos olvidamos de las cosas principales que es la ciudad y creo que en nuestro gobierno vamos a priorizar mucho una gobernanza municipal honesta, transparente y sobre todo enfocada en gobernar para el sampedrano.

Su mensaje final

Pues aquí estoy, manos limpias, hombre transparente, con mucha capacidad para gobernar. Somos una generación nueva de políticos no tradicionales que estamos cansados más de los mismos. El Partido Nacional fue duramente castigado en las elecciones pasadas. Ocho de cada diez sampedranos fueron a votar en contra del partido nacional, cansados de lo mismo, cansados de las promesas que no se cumplieron. Pero aquí estamos nosotros, como somos una cara nueva, cara fresca, y estamos dispuestos a gobernar San Pedro Sula de manera eficiente, con un gobierno que sea prioritario para la empresa privada, y vamos a trabajar duro para que la mediana clase, que es la clase que pone a flote una economía, sea mucho más robusta y pueda generar empleo.