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Médicos protestan para exigir pago de salarios y cese de despidos

Médicos del hospital Mario Rivas realizaron un plantón este martes. Al menos 17 profesionales han sido despedidos en este centro

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 11:27 -
  • Jacqueline Molina
Médicos protestan para exigir pago de salarios y cese de despidos

Médicos protestan frente al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

Médicos del hospital Mario Catarino Rivas realizaron un plantón pacífico este martes frente al centro asistencial, para exigir a la Secretaría de Salud el pago de salarios atrasados y el reintegro de al menos 17 galenos que han sido despedidos en las últimas semanas.

La manifestación se enmarca en las asambleas informativas que el gremio retomó el miércoles pasado, tras denunciar el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades sanitarias, donde estas se comprometieron a frenar los despidos, efectuar el pago de salarios y reintegrar al personal separado de su cargo, entre otros.

A las asambleas informativas también se han sumado los médicos residentes, quienes aseguran enfrentar problemáticas similares relacionadas con salarios atrasados y condiciones laborales.

El doctor Harold Tábora, presidente de la Asociación de Médicos del Catarino Rivas, explicó que las asambleas iniciaron marzo, en medio de una crisis que afecta a médicos a nivel nacional.

“Había colegas con hasta tres meses sin recibir salario, incluso algunos a quienes se les adeudan pagos del año pasado. A esto se sumaron despidos irregulares y exclusión de los roles de turno”, dijo.

Médicos se tomaron el bulevar frente al hospital la mañana del martes 14 de abril.

Médicos se tomaron el bulevar frente al hospital la mañana del martes 14 de abril.

 (Foto: Cortesía)

Tábora indicó que, aunque el 1 de abril, el Colegio Médico de Honduras y la Secretaría de Salud lograron llegar a un acuerdo para suspender las asambleas, estos fueron incumplidos, pues al regresar de Semana Santa continuaron los despidos en varios centros del país, lo que motivó que retomaran las asambleas informativas.

Entre las principales denuncias del gremio está la forma en que se han ejecutado los despidos. A nivel nacional, médicos han reportado haber sido retirados del sistema biométrico sin previo aviso o notificados de manera informal, mediante mensajes.

“Se han emitido oficios generales sin nombre, e incluso se ha notificado por llamadas o mensajes de WhatsApp, lo cual no es la forma correcta de proceder”, cuestionó.

Los médicos también reiteraron que, pese a las medidas de presión, la atención en áreas críticas se mantiene activa, especialmente en los servicios de emergencia, donde se continúa brindando asistencia a pacientes en condición delicada.

En cuanto a las acciones a seguir, el gremio no descarta una escalada de protestas a nivel nacional, aunque señalaron que las decisiones dependerán de las respuestas que se obtengan en los próximos días por parte de las autoridades de Salud.

Por su parte, la Secretaría de Salud rechazó en un comunicado reciente los señalamientos del CMH sobre el incumplimiento, postura que ha sido cuestionada por los galenos, quienes denuncian que persisten los atrasos salariales y que no se ha restituido al personal.

Los médicos expresaron que mantendrán las asambleas informativas y las acciones de protesta hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

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Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

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