Médicos protestan para exigir pago de salarios y cese de despidos

San Pedro Sula, Honduras.

Médicos del hospital Mario Catarino Rivas realizaron un plantón pacífico este martes frente al centro asistencial, para exigir a la Secretaría de Salud el pago de salarios atrasados y el reintegro de al menos 17 galenos que han sido despedidos en las últimas semanas.

La manifestación se enmarca en las asambleas informativas que el gremio retomó el miércoles pasado, tras denunciar el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades sanitarias, donde estas se comprometieron a frenar los despidos, efectuar el pago de salarios y reintegrar al personal separado de su cargo, entre otros.

A las asambleas informativas también se han sumado los médicos residentes, quienes aseguran enfrentar problemáticas similares relacionadas con salarios atrasados y condiciones laborales.

El doctor Harold Tábora, presidente de la Asociación de Médicos del Catarino Rivas, explicó que las asambleas iniciaron marzo, en medio de una crisis que afecta a médicos a nivel nacional.

“Había colegas con hasta tres meses sin recibir salario, incluso algunos a quienes se les adeudan pagos del año pasado. A esto se sumaron despidos irregulares y exclusión de los roles de turno”, dijo.