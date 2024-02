“Tenemos la visión que la CCIC debe aportar valor agregado”: Rosario Selman

Selman Housein tiene un importante y valioso desempeño en labores altruistas. Es ese deseo de ayudar a los demás que busca aportar a través de su puesto directivo de una organización que para ella debe buscar retomar su papel como interlocutor que verdaderamente represente los intereses de cada uno de sus agremiados.

¿Qué la motivó a participar en un cargo de elección en la CCIC en la planilla de René Bendaña?

Tomé la decisión de unirme a la planilla liderada por René, motivada por la posibilidad de trabajar junto a las demás personas que la conforman, todos profesionales ejemplares en sus diversos rubros, con quienes considero compartimos los mismos valores.

Tenemos la visión que la CCIC debe de aportar valor agregado a los asociados y fungir como un catalizador para el desarrollo de la libre empresa. A través de este proceso he conversado con muchas personas que me han expresado que no han renovado su afiliación a la Cámara porque no perciben ningún beneficio práctico, es necesario cambiar esa percepción y trabajar en beneficio de todos los afiliados.

¿Considera que las mujeres empresarias tienen los espacios adecuados de participación en el desarrollo económico del país?

No, definitivamente todavía hay una enorme brecha que las mujeres debemos cerrar. Alguien una vez me dijo que los espacios no se ceden, se toman. Las mujeres debemos ser más vocales y salir en búsqueda de puestos que nos representen dignamente en todos los foros tanto empresariales, sociales como políticos.

¿Cómo analiza la participación de la CCIC en el desarrollo del país y su aporte a la atracción de inversión?

La Cámara fue fundada para la promoción y desarrollo de la libre empresa. Esta debe propiciar puntos de convergencia que favorezcan a la unión de la empresa privada, y retomar su papel como un interlocutor que verdaderamente represente los intereses de cada uno de sus agremiados.

¿Cuál será su visión y participación en caso de ganar la planilla de René Bendaña?

Deseo poner los conocimientos adquiridos a través de mi trayectoria personal y profesional al servicio de todos los agremiados de la Cámara, trabajando siempre por incrementar el nivel de bancarización en favor de todos los agremiados de la CCIC, buscando servir como puente para lograr la unidad del empresariado de esta zona tan importante para el país.

¿La CCIC nunca ha tenido una presidenta, a qué cree que se deba?

Desconozco sinceramente si en algún momento una mujer ha optado al cargo, pero no veo ninguna razón que impida que esto suceda en el futuro. Existen, aquí en la zona norte, un sin número de mujeres empresarias y profesionales, brillantes y exitosas, en todos los rubros y cualquiera de ellas pudiera liderar la CCIC con buen suceso.

¿Qué piensa del proyecto Bazar del Sábado para apoyar a los emprendedores?

El Bazar del Sábado es una gran iniciativa que debe continuar potenciándose. Considero que es un excelente primer paso que ha dado visibilidad y expone el fruto de muchos emprendimientos. Ahora se debe buscar la manera brindarles las herramientas para que sus proyectos sean sostenibles en el tiempo y escalables. Esto pasa por temas que van desde asesorías técnicas que permitan mejorar la producción y calidad, entre otros, hasta el acceso a financiamiento y por qué no el acceso a otros mercados.

¿Qué opinión le merece el panorama económico, social y político actual del país?

Considero que como hondureños debemos aspirar y trabajar siempre para que el país mejore. Logrando crecimientos que superen el 4% se podrían ver cambios estructurales que tanto necesita el país. Es importante incrementar la inversión tanto pública como privada a fin de generar nuevas fuentes de empleo. En la medida en que podamos mejorar las condiciones de vida en Honduras, evitaremos que el país pierda el recurso más importante: el recurso humano.

¿Cómo podría el Gobierno y la empresa privada atraer mayor inversión y generación de empleo a Honduras?

Todo inversionista, sea local o extranjero, busca contar con elementos esenciales antes de poner en riesgo su patrimonio en una inversión: Seguridad jurídica ante todo (reglas claras que se mantengan en el tiempo y no cambien cada 4 años con los cambios de gobierno), seguridad física para él y sus colaboradores, recurso humano calificado, procesos gubernamentales eficientes y simples y una estructura de costos que haga viable su proyecto.