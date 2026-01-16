Útiles escolares mantienen sus precios en SPS; uniformes sufren aumentos de hasta L80

San Pedro Sula

Los almacenes de venta de útiles escolares de la ciudad de San Pedro Sula empiezan a registrar una afluencia masiva de padres de familia quienes preparan a sus hijos para un nuevo retorno a las aulas por el inicio de clases. Esta temporada se ve marcada por buenas y malas noticias para el bolsillo de las familias. Lo positivo es que el paquete escolar básico de útiles, tanto para primaria como secundaria, mantiene los precios del año pasado.

Lilian Muñoz, encargada de la tienda Almacén El Ahorro, ubicada el barrio El Centro, de la tercera avenida, entre seis y siete calles de esta ciudad, indicó que el precio del paquete económico para primaria ronda entre 300 y 600 Lempiras, mientras que el paquete económico para secundaria está entre 500 y 700 lempiras. El paquete de primaria más económico consta de seis cuadernos de 160 páginas, un cuaderno de dibujo, uno de caligrafía, una caja de colores, una de marcadores, un sacapuntas, un borrador, un juego de reglas, una tijera, un compás, un pegamento, 12 plumas y 12 lápices grafitos. Este paquete se halla a 254 lempiras aunque puede variar de precio, dependiendo de la marca de los útiles.

En cuanto al paquete de secundaria, consta de 12 cuadernos espirales de una materia, un cuaderno block liso, un juego de reglas, 12 plumas, 12 lápices grafitos, un corrector, un sacapuntas, un pegamento, una caja de colores, una de marcadores, un marcador acrílico y uno permanente, un marcador resaltador, un cuaderno de block rayado y otro de calca, un compás, un silicón y un pegamento de barra. Este se cotiza a 528 lempiras, pero también varía de precio dependiendo de la marca de cada artículo. "Para este año tenemos la buena noticia de que los precios de los útiles se mantienen, en el caso de los más económicos. El padre de familia encuentra cuadernos de una materia a 13 lempiras; el cuaderno único a 28 lempiras; el cuaderno espiral de una materia desde 20 lempiras. Varía de precio dependiendo de la marca del cuaderno. Nos acomodamos al gusto y necesidad del cliente", dijo Muñoz. Informó que en el caso de las mochilas los precios van desde los 180 lempiras en adelante para niños de primaria y que también cuentan con mochilas que rondan los 500 lempiras en adelante, para los escolares de secundaria.

Carla Duarte, una madre de familia dijo que "es bueno que los precios se mantengan ya que la economía no es tan buena y porque además nos toca comprar uniformes y zapatos. Aunque a veces uno compra útiles un poquito más caro por mejor calidad y para que le duren mejor a los cipotes".

Uniformes suben de precio

Respecto a los uniformes, este año sí reflejan un leve aumento. Jessica Gonzales, quien tiene su negocio en la tercera avenida, tercera calle en el centro de la ciudad, manifestó que en el caso de las faldas y cubayeras, sufrieron aumento de entre 20 y 40 lempiras.

"Este año nos tocó aumentarle un poco a los uniformes debido a que la mano de obra está más cara. En el caso de la faldas para niñas de 5 a 6 años van de 190 lempiras y para niñas más grandes hasta de 200, a 350, dependiendo de la talla ya que también abarca las de colegio. Antes las vendamos a 150 lempiras para las niñas pequeñas y 180 las más grandes" indicó la comerciante.