Madres hondureñas, ejemplos de tenacidad, coraje y fortaleza

María Irís Ríos, una promotora social que da muestra que no se necesita que los hijos sean propios para demostrarles todo el amor y afecto que necesitan para ser personas de bien que contribuyen a la sociedad.

Todos los seres humanos, sin excepción, hemos crecido los primeros meses de nuestra vida dentro del vientre de nuestras madres, por lo que la existencia de muchos no sería posible si no se llevara a cabo este proceso biológico tan sublime y a la vez grandioso.

“Si Dios nos dio la oportunidad de traer seres al mundo, somos capaces de transformar la sociedad. Debemos educarlos para que ellos amen la tierra en la que hemos nacido y la hagan producir y que logremos el desarrollo humano de este país, que no permitamos que hombres y mujeres egoístas, que solo piensan en sus propios intereses, sigan tomando las decisiones en esta patria”, recalcó Espinoza.

Es madre de dos hijos varones, uno de 40 y otro de 36 años, los que son fruto de un matrimonio que formó hace más de cuatro décadas. Como mamá dice tener muchas anécdotas, como aquellas ocasiones en las que mientras ella redactaba en la computadora, sus hijos, que en aquel entonces eran unos bebés, tomaban la siesta en la alfombra del consultorio jurídico en el que ella trabaja en sus primeros años de carrera como especialista en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Dice sentirse orgullosa de su papel como madre, esposa y profesional, esto en parte a la buena elección que hizo con su pareja de vida, quien siempre entendió sus aspiraciones laborales y le permitió desarrollarse.

Valiente

En el plano personal, Maribel Espinoza se describe como una amante de la lectura y una aficionada de los deportes extremos. Desde muy pequeña, su padre, el exmilitar Juan Andrés Espinoza, le enseñó cómo caminar por las montañas, y desde entonces es amante del senderismo, aunque son actividades que realiza poco en la actualidad debido a sus compromisos como abogada y diputada del Congreso Nacional.

De joven también practicó los lanzamientos de caída libre, aunque fue algo que abandonó tras someterse hace algunos años a una cirugía de columna.

Es corredora de carros en carreras recreativas, sosteniendo un récord de velocidad de 265 kilómetros por hora. Ha participado en carreras de este tipo en Guatemala y Estados Unidos.

“También me gusta montar a caballo, aunque hace tiempo no lo hago, y uno de mis sueños era lanzarme de un paracaídas, lo cual no pude lograr por el problema de la columna; sin embargo, ahora estoy más interesada en los carritos de montaña. Estoy esperando la oportunidad para acompañar a mis hijos en estos viajes”, expresó Espinoza.