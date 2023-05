Estudiante de enfermería trabaja como delivery para pagar su universidad

“Los primeros días fueron difíciles, aún me daba pena, pero decidí que no dejaría que me limitaran”, manifestó.

Santos, quien cursa el primer año de la Licenciatura en Enfermería, contó que escogió esta carrera motivada por su hermano, quien cursaba su último año de enfermería cuando perdió la vida en un asalto.

Durante la semana, Andrea asiste a clases en la mañana y, a partir del mediodía, recorre las calles de San Pedro Sula haciendo entregas en su motocicleta.

La joven finalizó la conversación expresando que su mayor anhelo es graduarse con honores y trabajar en el sistema de salud público para servir a la ciudadanía sampedrana.