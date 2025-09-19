Contreras advierte huelga de hambre si Gobierno no transfiere dinero a la Municipalidad

San Pedro Sula, Honduras

Contreras hizo un llamado directo al ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero , exigiendo que se firme la denominada fórmula F1, mecanismo que permitiría a la Secretaría de Finanzas acreditar los fondos pendientes.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras , anunció este viernes que iniciará una huelga de hambre la próxima semana en protesta por la falta de transferencias municipales por parte del gobierno central hacia la comuna sampedrana.

Según el edil, se trata de 140 millones de lempiras que corresponden a la municipalidad de San Pedro Sula y que son necesarios para el desarrollo de proyectos y la ejecución de servicios básicos.

"Es increíble que una ciudad como San Pedro Sula, el alcalde tenga que hacer 15 huelgas de hambre porque no le mandan las transferencias, cuando Tegucigalpa está al día, las alcaldías de Libre están al día", reprochó.

El edil señaló que San Pedro Sula representa el 62% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lamentando que aún así no se les efectúe las transferencias del gobierno central.

Bajo este panorama, Contreras atribuyó que se trata de "una decisión política de hacerle daño a la ciudad de San Pedro Sula, no a Roberto Contreras". Para el alcalde, estas acciones "le pasarán factura" al partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones del 30 de noviembre.

Advirtió que no firmar la fórmula F1 para ser remitida al Sistema de Integración Financiera Integrada (SIAFI) a más tardar el martes 23 de septiembre, habrá 1,000 personas gritando "¡Queremos las transferencias que le corresponden a San Pedro Sula que suman 140 millones de lempiras!".

Contreras recordó que se les efectuó el pago de alrededor de 140 millones de lempiras el 14 de noviembre de 2024, asegurando que esos fondos fueron liquidados, pero no ha sido lo mismo en 2025.

"No quiero pensar que por ser un año político están reteniendo las transferencias, pensando que que con eso no vamos a hacer obras. Las finanzas de la municipalidad de San Pedro Sula son robustas, pero las transferencias le corresponden al pueblo sanpedrano y vamos a luchar por ella", manifestó.

Cabe recordar que en junio de 2024 realizó una huelga de hambre de 30 horas, hasta que la alcaldía recibió 156 millones de lempiras con concepto de transferencias del gobierno central.