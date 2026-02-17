Niños reciben clases con normalidad en la escuela César López tras protestas de padres

Más de 300 niños reciben sus clases con normalidad luego que padres de familia ajenos a la escuela César López Pérez de esta ciudad se tomaran la institución y pidieran la destitución de su directora Miriam Maldonado.
Miriam Maldonado, directora del centro educativo, aseguró que el proceso de matrícula y el inicio del año lectivo 2026 avanzan con normalidad, pese a los impases registrados durante los primeros días de clases en el centro educativo ubicado en San Pedro Sula.
Según explicó, desde el 15 de enero la institución se ha mantenido al 100% en labores de limpieza, campañas de inscripción y preparación de aulas, garantizando un ambiente seguro, áreas recreativas y condiciones óptimas para recibir a los estudiantes.
Maldonado aclaró que las protestas surgidas al inicio del año no fueron encabezadas por padres con hijos matriculados, sino por personas que exigían el retorno de una docente al grado asignado el año anterior, cambios que afirmó se realizaron por razones administrativas y de mejora en la calidad educativa.
La directora hizo un llamado a los padres de familia a ser veedores de los procesos escolares, pero a canalizar cualquier inconformidad por las vías legales, advirtiendo que las acusaciones sin pruebas pueden derivar en delitos como injurias y calumnias.
La directora detalló que actualmente la escuela cuenta con 16 maestros en ambas jornadas y que el año pasado cerraron con 352 alumnos, además de aulas de biblioteca y computación.
Resaltó el impacto positivo de programas como la matrícula gratis, que permitió climatizar todas las aulas del centro, así como mejoras en infraestructura. En ese sentido, aclaró que no hubo manejo directo de fondos, sino ejecución de obras como la reparación de la cocina y el techado de aulas como premio de un huerto escolar.
Maldonado también destacó el respaldo de instituciones privadas y organizaciones que colaboran con el centro educativo, entre ellas el Grupo Terra y la Universidad Tecnológica Centroamericana, así como iglesias y empresas aliadas.
La directora municipal de educación, Suyapa Coto Enamorado, señaló que actualmente la escuela funciona con normalidad, los niños permanecen en sus aulas y se continúa supervisando de cerca cada centro educativo para identificar necesidades y asegurar el cumplimiento de los lineamientos legales.
Enamorado explicó que han mantenido diálogo constante con las autoridades y el personal docente, acompañados por autoridades distritales para levantar los informes correspondientes.
Coto Enamorado destacó que tanto la dirección municipal como la departamental se mantienen atentas al desarrollo de la situación, anunciando próximas visitas de supervisión para fortalecer el acompañamiento institucional.
Subrayó que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes y docentes, siempre dentro del marco legal, y reconoció que la Escuela César López Pérez históricamente se ha caracterizado por aspectos positivos en su funcionamiento.
Clamor de los docentes
La docente María Maribel Rodríguez manifestó sentirse afectada por los recientes impases, señalando que las protestas intentaron dañar la imagen tanto del centro como de su directora.
No obstante, expresó su satisfacción por el reinicio normal de las clases, destacando que el principal objetivo siempre fue garantizar el inicio del año escolar 2026 para beneficio de los estudiantes.
Rodríguez subrayó que las personas que impulsaron la toma del centro educativo no tenían a sus hijos matriculados en la institución, y que el conflicto se originó por la inconformidad de algunos padres al no asignarse a la misma docente al siguiente grado, decisión que —afirmó corresponde legalmente a la dirección del centro.
La maestra recalcó que, como educadores de primaria, están capacitados para impartir clases desde primero hasta sexto grado, por lo que los cambios forman parte de la organización académica normal.
Con más de 38 años de servicio en educación y 12 dentro de la escuela, la docente aseguró que es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo, lo que ha generado preocupación e inseguridad entre el personal.
Aunque algunos padres finalmente matricularon a sus hijos, Rodríguez confesó que el temor persiste ante posibles represalias de personas ajenas a la comunidad educativa.
Finalmente, hizo un llamado a los padres de familia a privilegiar el diálogo y acercarse a las autoridades del centro ante cualquier inquietud, en lugar de dejarse llevar por versiones negativas e nvitó a mantener la calma, la paz y la unidad para que el año escolar 2026 se desarrolle con éxito, reiterando su compromiso como docente de sexto grado sección dos en la formación de los estudiantes.