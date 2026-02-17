Niños reciben clases con normalidad en la escuela César López tras protestas de padres

San Pedro Sula, Honduras

Más de 300 niños reciben sus clases con normalidad luego que padres de familia ajenos a la escuela César López Pérez de esta ciudad se tomaran la institución y pidieran la destitución de su directora Miriam Maldonado. Miriam Maldonado, directora del centro educativo, aseguró que el proceso de matrícula y el inicio del año lectivo 2026 avanzan con normalidad, pese a los impases registrados durante los primeros días de clases en el centro educativo ubicado en San Pedro Sula.

Según explicó, desde el 15 de enero la institución se ha mantenido al 100% en labores de limpieza, campañas de inscripción y preparación de aulas, garantizando un ambiente seguro, áreas recreativas y condiciones óptimas para recibir a los estudiantes. Maldonado aclaró que las protestas surgidas al inicio del año no fueron encabezadas por padres con hijos matriculados, sino por personas que exigían el retorno de una docente al grado asignado el año anterior, cambios que afirmó se realizaron por razones administrativas y de mejora en la calidad educativa. La directora hizo un llamado a los padres de familia a ser veedores de los procesos escolares, pero a canalizar cualquier inconformidad por las vías legales, advirtiendo que las acusaciones sin pruebas pueden derivar en delitos como injurias y calumnias. La directora detalló que actualmente la escuela cuenta con 16 maestros en ambas jornadas y que el año pasado cerraron con 352 alumnos, además de aulas de biblioteca y computación. Resaltó el impacto positivo de programas como la matrícula gratis, que permitió climatizar todas las aulas del centro, así como mejoras en infraestructura. En ese sentido, aclaró que no hubo manejo directo de fondos, sino ejecución de obras como la reparación de la cocina y el techado de aulas como premio de un huerto escolar.

Maldonado también destacó el respaldo de instituciones privadas y organizaciones que colaboran con el centro educativo, entre ellas el Grupo Terra y la Universidad Tecnológica Centroamericana, así como iglesias y empresas aliadas. La directora municipal de educación, Suyapa Coto Enamorado, señaló que actualmente la escuela funciona con normalidad, los niños permanecen en sus aulas y se continúa supervisando de cerca cada centro educativo para identificar necesidades y asegurar el cumplimiento de los lineamientos legales. Enamorado explicó que han mantenido diálogo constante con las autoridades y el personal docente, acompañados por autoridades distritales para levantar los informes correspondientes. Coto Enamorado destacó que tanto la dirección municipal como la departamental se mantienen atentas al desarrollo de la situación, anunciando próximas visitas de supervisión para fortalecer el acompañamiento institucional. Subrayó que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes y docentes, siempre dentro del marco legal, y reconoció que la Escuela César López Pérez históricamente se ha caracterizado por aspectos positivos en su funcionamiento.

Clamor de los docentes