Denuncian inoperancia de la Enee para resolver emergencias de energía

Cortés de energía

Mañana jueves, de 6:00 am a 8:30 am, no tendrán energía las colonias: Altamira, Altiplano, Suazo Córdova, Vieja Primavera 1 y 2, Las Mesetas, Villa Eugenia, Rodas Alvarado, 13 de Marzo, Trejo cuarta etapa, Prado Alto, Prado (oeste), las aldeas San Isidro y La Peñitas, los barrios Paz Barahona (oeste y sur) y Lempira. También este jueves, de 8:15 am a 4:15 pm será interrumpido el servicio eléctrico en las residenciales: San R. de Sula, Luisiana, Costa Verde, Villa Ernestina (norte), Santa María, Villa Ernestina (oeste), Cacvil 1 y 2. Este sábado y domingo también habrá interrupciones.