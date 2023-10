Más de 70 zonas de San Pedro Sula se quedarán sin energía esta semana

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), dejará sin energía esta semana a más de 70 zonas de San Pedro Sula por trabajos de mantenimiento de hasta ocho horas.

Jueves 19 de Octubre

Por mejoras y reubicación de equipo en la subestación La Puerta, las líneas 232 y 233 serán intervenidas, por lo que de 6:00 am a 8:30 am no tendrán energía las siguientes colonias: Altamira, Altiplano, Suazo Córdova, Vieja Primavera 1 y 2, Las Mesetas, Villa Eugenia, Rodas Alvarado, 13 de Marzo, Trejo cuarta etapa, Prado Alto, Prado (oeste), las aldeas San Isidro y La Peñitas, los barrios Paz Barahona (oeste y sur) y Lempira, mercado 7 Calle, Hondutel Centro, Hospital Leonardo Martinez, Hospital Materno Infantil, las empresas Lovable de Honduras, Embotelladora de Sula, Enee (La Puerta), City Mall y Power Chicken.

Jueves 19 de Octubre

Por mejoras en la red de distribución, de 8:15 am a 4:15 pm será interrumpido el servicio eléctrico en las residenciales: San R. de Sula, Luisiana, Costa Verde, Villa Ernestina (norte), Santa Maria, Villa Ernestina(oeste), Cacvil 1 y 2, Zip San José y Sede Club Real España.

Sábado 21 de Octubre

Por conexión de equipo de transformador de potencia en la subestación La Puerta, de 4:30 pm a 7:00 pm no habrá energía eléctrica en las colonias: Altamira, Altiplano, Suazo Córdova, Vieja Primavera, Vieja Primavera I, Nueva Primavera, Las Mesetas, Villa Eugenia, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de Marzo, Trejo cuarta etapa, Prado Alto, Prado (oeste), Hernández (este), barrio Paz Barahona (oeste y sur), barrio Lempira, aldea San Isidro, aldea Las Peñitas, Enee (la Puerta), mercado 7 Calle, Hondutel Centro, Hospital Leonardo Martinez, Hospital Materno Infantil, Lovable de Honduras, Embotelladora De Sula (pepsi), City Mall y Power Chicken.

Domingo 22 de Octubre

Por mantenimiento a línea de transmisión, colonias de San Pedro Sula y Choloma se quedarán sin el servicio eléctrico de 7:00 am a 5:00 pm.

Las colonias son: Rio Blanco, Prieto, Santa Mónica, Las Mercedes, Fesitranh, aldea El Zapotal, Villas Pedregal, aldea El Retiro, Los Pinos, Altos de Sula, Veracruz, La Victoria, San Miguel 1y 2, Quintas San Miguel, López Arellano, Exitos de Anach I, II, Las Colinas, Valle de Sula, Barnica, Santa Fé Sur, La Unidad, Vista Hermosa, Las Cascadas, Lomas de Las Cascadas, Cerro Verde, Rodolfo Lozano, Residencial Roca de Arios, Residencial Quintas Marta Elena, Residencial Las Colinas, colonia Monte Verde, empresas Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Arroz Cacique, Corsa, Citricos C.D.C.,Artesanos S.A, Plásticos América. Maxi Despensa, Supermercados Colonial (Río Blanco), Boquitas Flestas, Invema, Escuela Happy Days, Zip Victoria, Amanco, Quimifar, Extrum, Master Fiber, Industrias Corona, Quimicas Handal, Fabrica Ropa Montecarlo, Novalace, Agencia J.E.Handal, Inter Corr, Zoli J.E. Handal, Antena de Tigo y Antena de Claro, Químicas Handal, Aceros Alfa, Foam Pack.