Liga Contra el Cáncer realizará jornada de citologías gratuitas

San Pedro Sula, Honduras.

Herrera subrayó que sensibilizar a la población sobre la prevención es importante, señalando que todos los tipos de cáncer pueden prevenirse mediante chequeos médicos oportunos. “Cualquier malestar debe ser motivo para acudir al médico”, enfatizó.

El doctor Óscar Herrera , jefe médico de la institución, indicó que la actividad se llevará a cabo en el edificio uno de la Liga, ubicado en el barrio Suyapa, 8 calle, entre 10 y 11 avenida, en horario de7:00 am a 12:00 del mediodía. La atención será por orden de llegada.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Liga Contra el Cáncer realizará una jornada de citologías gratuitas este sábado 14 de febrero, para promover la prevención y detección temprana.

El especialista destacó que una citología puede salvar vidas, ya que permite detectar lesiones precancerosas o cáncer en etapas tempranas. Mientras que, en los hombres, recordó la importancia de la prevención del cáncer de próstata, indicando que actualmente existen pruebas de laboratorio en sangre que facilitan la detección.

Explicó que la jornada se realiza el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, como una invitación a que las mujeres se regalen salud. “Queremos decirles que se amen, que se cuiden y que se regalen una citología completamente gratuita”, expresó.

Desde la institución reiteraron el llamado a realizarse chequeos médicos rutinarios y a no tener miedo de acudir al médico, ya que la prevención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.



Cabe destacar que el pasado 4 de febrero, la Liga Contra el Cáncer iluminó la Plaza de Las Banderas de color amarillo, como un acto de solidaridad con pacientes, sobrevivientes y sus familias, reafirmando su compromiso con la prevención y la detección temprana.



Las personas interesadas en acudir a la jornada pueden presentarse en el edificio uno o comunicarse al +504 9452-2265 para solicitar más información.