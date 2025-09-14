La Capital Industrial será epicentro de 2,000 citas de negocios en el CATM 2025

San Pedro Sula

La Capital Industrial se prepara con el fin de recibir la Centroamérica Travel Market (CATM) 2025, la feria de promoción turística más relevante de la región, que vuelve al país luego de doce años.

Del 21 al 23 de octubre, San Pedro Sula será la sede del evento, consolidándose como un escenario estratégico para proyectar a Honduras y Centroamérica como un multidestino competitivo, sostenible y culturalmente diverso.

Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones de San Pedro Sula, destacó la relevancia de que la ciudad vuelva a ser anfitriona de CATM.

“Nos sentimos contentos de recibir nuevamente este evento, que reunirá a más de 100 compradores internacionales. Esperamos generar alrededor de 2,000 citas de negocios que se traduzcan en una derrama económica significativa para Honduras y la región. Es una oportunidad de oro para mostrar nuestra oferta turística y los atractivos que nos distinguen como país”, señaló.

Orellana subrayó que San Pedro Sula cuenta con tres centros de convenciones de primer nivel, más de 3,000 habitaciones disponibles y 114 hoteles, consolidándose como una ciudad lista para albergar eventos internacionales.

Ana Morales, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de San Pedro Sula, resaltó que la ciudad es reconocida como la capital de negocios de Honduras, pero también como un punto estratégico de conexión.

“San Pedro Sula tiene una ubicación privilegiada, con excelente infraestructura vial y un aeropuerto que conecta con 18 destinos internacionales, además de todos los destinos nacionales, como Roatán, Tegucigalpa y La Ceiba”, expresó Morales.