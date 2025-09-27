Dos mil parejas se casarán hoy en San Pedro Sula en las bodas de Caná

San Pedro Sula.

Debido a que es un evento masivo las autoridades municipales informan que a partir de la 1:00 pm se cerrará parcialmente el carril derecho del segundo anillo de circunvalación, unos 300 metros antes del templo.

Dos mil parejas se darán el "sí quiero" hoy en las masivas Bodas de Caná promovidas por la municipalidad sampedrana. El evento eclesiástico se realizará en la iglesia de Cristo Ebenezer situada en el segundo anillo periférico.

El evento iniciará a las 4:00 pm, pero las parejas iniciarán su ingreso desde las 2:00 pm a fin de que puedan realizarse su sesión de fotografías en los distintos escenarios que se les han preparado. Cada matrimonio podrá tomarse hasta 10 fotografías previo a la boda eclesiástica para dar oportunidad a todos.

Por cuarto año consecutivo la municipalidad realiza las bodas masivas con el objetivo de fortalecer la familia y dar la oportunidad a las parejas para que puedan casarse legalmente y los que quieran por la iglesia evangélica.

Parejas como José Méndez y María Cardona Medina, tras 21 años de unión libre, tomaron la importante decisión de casarse por la vía civil en la Municipalidad de San Pedro Sula, solamente pagando un lempira.

“Estoy muy feliz y contenta de haber realizado mi sueño, gracias a Dios. Es importante casarse como Dios manda, se nos abren puertas de bendición”, indicó María Cardona. Ésta vez ya contrajeron matrimonio civil dos mil parejas pero únicamente el 50% lo hará por la iglesia.

La boda masiva. Todo está programado para iniciar a las 4:00 pm y finalizar a las 6:00 pm posteriormente el pastor, Ángel Andrade de la confraternidad evangélica realizará la oración para dar paso al pastor German Ponce quien brindará una charla sobre la importancia del matrimonio en la sociedad.

Se contará con la presencia del alcalde Roberto Contreras, con su honorable Corporación Municipal, Gerentes, Directores, y Cuerpo de Ancianos y autoridades de la Iglesia Cristo Ebenezer, además, representantes de las Asociaciones de Pastores y Ministros Evangélicos del Valle de Sula, quienes oficiaran y respaldaran el evento.

Hoy se darán cita parejas provenientes de los distintos departamentos del país como Santa Bárbara, Atlántida, Cortés, Yoro y Francisco Morazán. También se uniran contrayentes de países como Estados Unidos, Brasil, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Corea del Sur, demostrando el alcance internacional de la actividad. Los novios, cuyas edades son desde los 18 hasta 90 años, en su mayoría ya habían formalizado su relación por la vía civil.