Más de 57,000 conductores cayeron en mora por no pagar la matrícula vehicular

Más de 57,543 dueños de vehículos cayeron en mora por no pagar la matrícula vehicular en julio a nivel nacional.

El periodo de matrícula vehicular 2023 comenzó en julio con las terminaciones de placas 0 y 1, este mes le corresponde a las terminaciones 2 y 3, en septiembre 4 y 5, en octubre 6 y 7, en noviembre 8 y 9 y finaliza en diciembre con los dueños de motocicletas, rastras, remolques y vehículos nacionalizados.

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP), con el pago de la matrícula se pusieron al día más de 152,773 propietarios a nivel nacional, lo que resultó en una recaudación de más de 490 millones de lempiras.

De ese total, en San Pedro Sula, 18,613 conductores pagaron la tasa vehicular y se recaudó más de 86 millones de lempiras.

Por no pagar en julio, cayeron en mora 57,543 conductores a nivel nacional, lo que suma un monto de más de 205 millones de lempiras.

En San Pedro Sula, no se pusieron al día, 7,842 propietarios de vehículos, lo que se traduce en una mora de más de 39 millones de lempiras.

Cabe recalcar que por no pagar el mes que les corresponde los conductores son multados con 500 lempiras el primer mes de mora y 250 lempiras los meses siguientes. Además, que no pueden realizar otros trámites en el IP como solicitar la placa si no están al día con la matrícula.

Son muchos los conductores que están a la espera de que el Congreso Nacional apruebe la amnistía vehicular que abarque el periodo 2022 hacia atrás, sin embargo, poco o nada de interés hay en los diputados para aprobarla.

Elisa Borjas, directora de Registro Vehicular del IP, manifestó que como instituto ya habían enviado al congreso el anteproyecto de amnistía y solo estaban a la espera de su aprobación. La amnistía beneficiaría a más de 130 mil morosos a nivel nacional.

Marlon Lara, diputado por el Partido Laboral, declaró que no veía interés de aprobar la amnistía. Mientras tanto, muchos conductores están a la espera de liberarse del pago de multas e intereses, sobre todo en momentos donde hay mucho desempleo, aumento de los productos y falta de oportunidades.