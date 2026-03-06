Feria de empleo reunió a más de 1,200 aspirantes

Más de 1,200 personas acudieron a la feria de empleo organizada por la Mesa Técnica de Empleabilidad, que se llevó a cabo este viernes en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), con el objetivo de conectar a quienes buscaban oportunidades laborales con empresas reconocidas de la zona norte del país.
Durante la jornada, que arrancó a las 8:00 am, 91 empresas de sectores como el comercio, la agroindustria, servicios de belleza, farmacia, educación, la industria ferretera y las telecomunicaciones, ofrecieron atención directa, con entrevistas y procesos de selección.
Los asistentes tuvieron acceso a 2,000 plazas en áreas como administración, finanzas, mercadeo, ventas, arquitectura, atención al cliente, mecánica automotriz, farmacia, servicios computacionales, corte y confección, logística, electricidad, refrigeración, gastronomía y salud ocupacional, entre otras.
La feria permitió que los participantes interactuaran directamente con los equipos de reclutamiento de las empresas, facilitando procesos de entrevistas y selección en un mismo espacio, lo que agilizó el acceso a oportunidades laborales formales.
Claudia Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), destacó la importancia del trabajo multisectorial para generar empleo, así como propiciar espacios para acercar las oportunidades a la población hondureña.
"La colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales fortalece la creación de empleos dignos, dinamiza la economía local y contribuye al desarrollo sostenible del país", dijo.
Al final de la jornada, la mesa técnica, organizadora del evento, se comprometió a dar seguimiento, recopilando información sobre los aspirantes y las contrataciones realizadas, a fin de identificar perfiles y oportunidades para futuros procesos de formación y empleo.
El evento dejó evidencia del interés de la comunidad por acceder a oportunidades laborales de calidad y reflejó cómo la articulación entre el sector público, privado y social puede generar espacios efectivos para dinamizar el mercado laboral de la región.
Cabe señalar que la feria fue organizada por la Mesa Técnica de Empleabilidad (MTE) y Fundahrse, con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro Sula, el Centro de Desarrollo Empresarial Valle de Sula, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la Asociación Hondureña de Maquiladores, UTH, Children International, Sí Empleo, Visión Mundial, ACNUR y otras organizaciones aliadas.