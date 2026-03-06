Feria de empleo reunió a más de 1,200 aspirantes

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 1,200 personas acudieron a la feria de empleo organizada por la Mesa Técnica de Empleabilidad, que se llevó a cabo este viernes en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), con el objetivo de conectar a quienes buscaban oportunidades laborales con empresas reconocidas de la zona norte del país.

Durante la jornada, que arrancó a las 8:00 am, 91 empresas de sectores como el comercio, la agroindustria, servicios de belleza, farmacia, educación, la industria ferretera y las telecomunicaciones, ofrecieron atención directa, con entrevistas y procesos de selección.

Los asistentes tuvieron acceso a 2,000 plazas en áreas como administración, finanzas, mercadeo, ventas, arquitectura, atención al cliente, mecánica automotriz, farmacia, servicios computacionales, corte y confección, logística, electricidad, refrigeración, gastronomía y salud ocupacional, entre otras.

La feria permitió que los participantes interactuaran directamente con los equipos de reclutamiento de las empresas, facilitando procesos de entrevistas y selección en un mismo espacio, lo que agilizó el acceso a oportunidades laborales formales.