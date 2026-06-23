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Director de Educación responde por querella de exdiputado de Libre

Director de Educación comparece ante los juzgados de San Pedro Sula para responder a querella presentada por exdiputado de Libre

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 10:51 -
  • Laura Amaya
Director de Educación responde por querella de exdiputado de Libre

Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, compareció este lunes ante los juzgados de San Pedro Sula para responder a una querella presentada por el exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre),

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula

El director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, compareció ante los juzgados de San Pedro Sula para responder a una querella interpuesta por el exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios.

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Según explicó Rodríguez, la acción legal fue presentada luego de declaraciones públicas realizadas desde la Dirección Departamental de Educación, en las que se hizo referencia a una supuesta influencia del excongresista en determinados procesos administrativos.

Rafael Rodríguez director departamental de Educación de Cortés

Rafael Rodríguez director departamental de Educación de Cortés

 (Foto: LA PRENSA)

“Él interpuso una querella por situaciones de calumnias, porque considera que se ve afectado por la mención y la denuncia pública que se realizaron a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés”, manifestó a LA PRENSA el funcionario al salir de la audiencia.

Rodríguez aseguró que acudió al proceso judicial con la disposición de presentar la documentación que, según afirma, respalda los señalamientos realizados en el ejercicio de sus funciones.

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El caso surge en medio de una controversia relacionada con denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas dentro del sistema educativo en el departamento de Cortés, situación que ha generado debate tanto en el ámbito político como educativo.

El director departamental reiteró que colaborará con las autoridades judiciales y que presentará los elementos de prueba correspondientes durante el desarrollo del proceso.

La querella continúa en trámite y serán las autoridades competentes las encargadas de valorar los argumentos y las pruebas que presenten ambas partes antes de emitir una resolución sobre el caso.

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Redacción web
Laura Amaya

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