Director de Educación responde por querella de exdiputado de Libre

San Pedro Sula

El director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, compareció ante los juzgados de San Pedro Sula para responder a una querella interpuesta por el exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios.

Según explicó Rodríguez, la acción legal fue presentada luego de declaraciones públicas realizadas desde la Dirección Departamental de Educación, en las que se hizo referencia a una supuesta influencia del excongresista en determinados procesos administrativos.

“Él interpuso una querella por situaciones de calumnias, porque considera que se ve afectado por la mención y la denuncia pública que se realizaron a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés”, manifestó a LA PRENSA el funcionario al salir de la audiencia. Rodríguez aseguró que acudió al proceso judicial con la disposición de presentar la documentación que, según afirma, respalda los señalamientos realizados en el ejercicio de sus funciones.