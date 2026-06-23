  1. Inicio
  2. · Deportes

Panamá vs Croacia de Modric, EN VIVO, Mundial 2026

Los panameños buscarán conseguir un resultado histórico en la Copa del Mundo.

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 15:14 -
  • German Alvarado
Panamá vs Croacia de Modric, EN VIVO, Mundial 2026

Camerino de la selección de Panamá previo al inicio del duelo ante Croacia.
Toronto, Canadá.

La selección de Panamá afronta este martes 23 de junio uno de los partidos más exigentes y probablemente más determinantes de su historia reciente en la Copa del Mundo 2026.

En el marco de la segunda jornada del Grupo L, la selección canalera se mide ante una Croacia de enorme tradición competitiva, liderada por su emblema generacional: Luka Modrić, aún vigente a pesar del paso del tiempo y pieza clave en la estructura europea.

Messi no podrá igualarlo: el récord histórico que Cristiano logró en el Mundial 2026

El duelo llega con un contexto de máxima presión para ambos combinados. Panamá, dirigido por Thomas Christiansen, sabe que cualquier resultado negativo podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En su debut, el conjunto centroamericano mostró orden táctico y disciplina defensiva, pero la falta de contundencia en el área rival volvió a pasar factura, una constante que ahora deberá corregir si quiere competirle de tú a tú a una selección del calibre croata.

Del otro lado, Croacia llega con la obligación de responder a las expectativas. El equipo balcánico, habitual protagonista en las grandes citas internacionales, combina experiencia, técnica y oficio. Más allá de Modrić, el bloque croata mantiene una base sólida que ha sabido competir al más alto nivel en los últimos torneos, lo que lo convierte en un rival especialmente peligroso en partidos de alta tensión.

En el plano emocional, Panamá llega con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en el fútbol mundial, mientras que Croacia se juega no solo puntos, sino también la confirmación de que su generación dorada aún tiene gasolina para competir en la élite.

Todo está servido para un partido de alto voltaje en el Grupo L, donde la necesidad y la jerarquía se cruzan en un mismo escenario. Panamá contra Croacia no es solo un encuentro más de fase de grupos: es una prueba de carácter para una selección emergente frente a una potencia europea acostumbrada a sobrevivir en los grandes escenarios.

ALINEACIONES TITULARES

FIFA expulsa del Mundial 2026 a periodista por lo que hizo a árbitro Iván Barton

Horario y dónde verlo

El duelo Panamá vs Croacia de este martes 23 de junio comenzará a partir de las 5 de la tarde, horario de Honduras. En el territorio hondureño se podrá ver por la señal de TVC, Tigo Sports y FOX.

Horarios resto del mundo

México: 5:00 p.m.

Colombia / Perú / Ecuador: 6:00 p.m.

EE.UU. (Este): 7:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (madrugada del miércoles)

Croacia: 1:00 a.m. (madrugada del miércoles).

TABLA DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias