Panamá vs Croacia de Modric, EN VIVO, Mundial 2026

Toronto, Canadá.

En el marco de la segunda jornada del Grupo L, la selección canalera se mide ante una Croacia de enorme tradición competitiva, liderada por su emblema generacional: Luka Modrić , aún vigente a pesar del paso del tiempo y pieza clave en la estructura europea.

La selección de Panamá afronta este martes 23 de junio uno de los partidos más exigentes y probablemente más determinantes de su historia reciente en la Copa del Mundo 2026.

El duelo llega con un contexto de máxima presión para ambos combinados. Panamá, dirigido por Thomas Christiansen, sabe que cualquier resultado negativo podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En su debut, el conjunto centroamericano mostró orden táctico y disciplina defensiva, pero la falta de contundencia en el área rival volvió a pasar factura, una constante que ahora deberá corregir si quiere competirle de tú a tú a una selección del calibre croata.

Del otro lado, Croacia llega con la obligación de responder a las expectativas. El equipo balcánico, habitual protagonista en las grandes citas internacionales, combina experiencia, técnica y oficio. Más allá de Modrić, el bloque croata mantiene una base sólida que ha sabido competir al más alto nivel en los últimos torneos, lo que lo convierte en un rival especialmente peligroso en partidos de alta tensión.

En el plano emocional, Panamá llega con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en el fútbol mundial, mientras que Croacia se juega no solo puntos, sino también la confirmación de que su generación dorada aún tiene gasolina para competir en la élite.

Todo está servido para un partido de alto voltaje en el Grupo L, donde la necesidad y la jerarquía se cruzan en un mismo escenario. Panamá contra Croacia no es solo un encuentro más de fase de grupos: es una prueba de carácter para una selección emergente frente a una potencia europea acostumbrada a sobrevivir en los grandes escenarios.