Modric lidera triunfo de Croacia en último ensayo previo al Mundial 2026

Varaždin, Croacia.

La Selección de Croacia, comandada en cancha por Luka Modric, consiguió este domingo 7 de junio un valioso triunfo ante Eslovenia en el último partido amistoso previo al inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Los croatas que venían de perder venía de perder ante Bélgica (2-0) el pasado martes y este fin de semana levantaron cabeza para despedirse de casa con triunfo y ya con la mirada puesta en la Copa del Mundo.

Los de casa comenzaron ganando con un tanto de su líder, Luka Modric. El exjugador del Real Madrid recibió sobre la media luna y sacó un remate, a tono de pase, para mandar a guardar el balón al fondo de la meta.