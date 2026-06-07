Modric lidera triunfo de Croacia en último ensayo previo al Mundial 2026

La Selección de Croacia, comandada en cancha por Luka Modric, consiguió este domingo 7 de junio un valioso triunfo ante Eslovenia en el último partido amistoso previo al inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Los croatas que venían de perder venía de perder ante Bélgica (2-0) el pasado martes y este fin de semana levantaron cabeza para despedirse de casa con triunfo y ya con la mirada puesta en la Copa del Mundo.
Los de casa comenzaron ganando con un tanto de su líder, Luka Modric. El exjugador del Real Madrid recibió sobre la media luna y sacó un remate, a tono de pase, para mandar a guardar el balón al fondo de la meta.
Ya en la recta final, Andraz Sporar emparejó las cosas para los eslovenos, y aunque todo parecía que iba a acabar en un empate, el equipo de casa logró rescatar el partido y firmó un agónico triunfo en el 90+3'.
Mario Pasalic aprovecho el balón suelto cerca de los linderos, la dejó rebotar y sacó derechazo, justo para vencer al guardameta y colocar el 2-1 definitivo en el encuentro disputado en el Estadio Anđelko Herjavec.
Con esta agónica victoria, Croacia ya pone la mirada rumbo al Mundial 2026. Ahí, forma parte del Grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. Debutan ante los ingleses el miércoles 17 de junio, luego enfrentan a Panamá el 23 y cierran la fase de grupos ante los africanos el 23 del mismo mes.