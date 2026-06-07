  1. Inicio
  2. · Deportes

Mundial 2026: Nueve heridos en tiroteo cerca de la concentración de Inglaterra

El incidente generó preocupación por la proximidad con el área que utiliza el combinado inglés durante su preparación rumbo al Mundial.

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 15:21 -
  • Agencia EFE
Mundial 2026: Nueve heridos en tiroteo cerca de la concentración de Inglaterra

En el plano deportivo, Inglaterra se mantiene concentrada en su preparación para el Mundial de 2026.

 Foto Instagram Selección inglesa.
Kansas City, Inglaterra.

Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la base de la selección de fútbol de Inglaterra en Kansas City, en Estados Unidos, según reportaron medios locales este domingo, aunque el equipo estaba entonces en Florida para jugar partidos amistosos antes del Mundial 2026.

El incidente ocurrió a las 4:00 hora local del sábado (8:00 GMT) en esta ciudad del sureño estado de Missouri, pero la prensa internacional, en particular la británica, destacó este domingo la balacera por ocurrir a unos 6 kilómetros del hotel y el sitio de entrenamiento del equipo inglés para la fase de grupos del torneo.

Alayna González, vocera del Departamento de Policía de Kansas City, dijo al periódico The Kansas City Star que los agentes respondieron al reporte de un tiroteo en la Avenida Troost, donde encontraron una multitud de personas que abandonaba el área y tres mujeres que habían recibido disparos.

Brasil recibe durísimo golpe antes del Mundial 2026

La policía después se enteró de otras seis víctimas que recibieron balazos, aunque González aclaró que todas las personas lesionadas son adultas y sus heridas no ponen en peligro su vida.

Los agentes aún están investigando el incidente y no han aclarado el motivo del crimen ni la identidad de los responsables, según reportó el canal KMBC 9, filial local de ABC.

También el sábado, una balacera dejó 12 heridos en un festival comunitario en la ciudad de Toledo, en Ohio.

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

El incidente despertó la atención de la prensa británica, pero la selección de Inglaterra está ahora en Florida, donde el sábado vencieron 1-0 a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa y el miércoles afrontarán a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando.

La selección inglesa integrará el Grupo L, donde enfrentará a Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, a Ghana en el Gillette Stadium de Foxborough y a Panamá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tres sedes distintas dentro del territorio estadounidense que marcarán su recorrido en la fase de grupos.

Mundial 2026: Goleador fue retenido tras llegar a EUA por increíble motivo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias