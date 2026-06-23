Se despide del Motagua, Olimpia con dos fichajes y hondureños a Europa

Arde el mercado de fichajes en el fútbol hondureño. Olimpia, Motagua y uno de los nuevos equipos de Honduras son noticia.
Silvio Rudman - El argentino fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Marathón.
Bryan Moya - Marathón ha intentado rescindir el contrato del delantero por problemas de indisciplina, pero hasta el momento ha rechazado propuestas hechas por el club.
Los Lobos de la UPNFM anunciaron el fichaje del defensor Dayron Suazo.
Los Lobos de la UPNFM anunciaron el fichaje del central hondureño Dennis Rodas Arévalo.
Los Lobos de la UPNFM anunciaron la salida del extremo hondureño Cristhian “Pin” Gutiérrez.
El defensor central argentino Robertino Canavesio, exjugador del Parma de Italia y Gremio de Brasil, es fichaje de los Potros.
Maikel García, experimentado futbolista hondureño con pasado en Real España, fue anunciado como fichaje del Estrella Roja.
Leo Juárez: El defensor que brilló con el CD Piratas de la Liga de Ascenso se convierte en nuevo fichaje del recién ascendido a Liga Nacional, Estrella Roja.
El Estrella Roja anunció el fichaje del jugador hondureño José Gutiérrez, llega procedente del Pumas FC.
Estrella Roja anunció el fichaje del mediocampista Jared Velásquez, quien llega procedente del Hondupino.
El defensor hondureño Yoseph Padilla fue anunciado como fichaje del Estrella Roja.
El Estrella Roja anunció la renovación de contrato del experimentado centrocampista Reinieri Mayorquín.
Exon Arzú: El extremo deja las filas del Real España y tendrá que regresar a las filas del Houston Dynamo de Estados Unidos.
Marcelo Santos: El Real España estaría interesado en poder fichaje al centrocampista que fue dado de baja en Motagua.
Rubilio Castillo: El experimentado goleador anunció en sus redes sociales que no sigue en las filas del Marathón.
Tras desligarse del Marathón, hay rumores de que Potros estaría interesado en fichar a Rubilio Castillo. En Motagua no le cierran las puertas a su máximo goleador.
Samuel Elvir dejó las filas del Marathón y fue anunciado como fichaje de los Lobos de la UPNFM.
Real España confirmó que Jack Baptiste no sigue en el equipo y es nuevo jugador del Olimpia, club dueño de su ficha.
El delantero Kilmar Peña es nuevo fichaje del Olimpia, llega procedente de los Lobos de la UPNFM.
Romell Quioto sorprendió al unirse al inicio de pretemporada del Olimpia. Se conoció que solo es para ponerse en forma ya que su idea es seguir en el exterior.
Roger Sander rescindió su contrato con Olancho FC. Hay rumores de que Real España estaría interesado en poder ficharle de cara a la próxima campaña.
John Kleber Oliveira: El delantero brasileño se despidió del Motagua en su cuenta oficial de Instagram.
John Kleber Oliveira dejó al Motagua y fue anunciado como fichaje del Danubio, uno de los clubes históricos de la primera división de Uruguay.
Erick Puerto - El presidente de Platense confirmó que "Yio" no se mueve del club. Hay interés de equipos locales y del extranjero, pero no hay ofertas concretas aún.
Elison Rivas será presentado en las próximas horas por el FC Differdange de Luxemburgo, equipo que jugará la primera ronda de la Conference League.
Gustavo Sánchez, presidente de Génesis FC, aseguró que el extremo Jeffry Miranda está a un paso de jugar en Europa: "Ya se encuentra en Europa, se están ultimando detalles y es casi seguro su salida del club. Es una gran oportunidad para él", señaló sin mencionar país o club.
Información vía La Voz del Deporte: El Dibba AlHisn FC de Emiratos Árabes Unidos intentó el fichaje de Jorge Benguché, pero al final dicho traspaso no se pudo concretar.