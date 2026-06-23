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Se despide del Motagua, Olimpia con dos fichajes y hondureños a Europa

Entérate sobre los fichajes y rumores que se han dado en las últimas horas en el fútbol hondureño.

Se despide del Motagua, Olimpia con dos fichajes y hondureños a Europa
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Arde el mercado de fichajes en el fútbol hondureño. Olimpia, Motagua y uno de los nuevos equipos de Honduras son noticia.
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Silvio Rudman - El argentino fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Marathón.
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Bryan Moya - Marathón ha intentado rescindir el contrato del delantero por problemas de indisciplina, pero hasta el momento ha rechazado propuestas hechas por el club.
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Los Lobos de la UPNFM anunciaron el fichaje del defensor Dayron Suazo.
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Los Lobos de la UPNFM anunciaron el fichaje del central hondureño Dennis Rodas Arévalo.
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Los Lobos de la UPNFM anunciaron la salida del extremo hondureño Cristhian “Pin” Gutiérrez.
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El defensor central argentino Robertino Canavesio, exjugador del Parma de Italia y Gremio de Brasil, es fichaje de los Potros.
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Maikel García, experimentado futbolista hondureño con pasado en Real España, fue anunciado como fichaje del Estrella Roja.
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Leo Juárez: El defensor que brilló con el CD Piratas de la Liga de Ascenso se convierte en nuevo fichaje del recién ascendido a Liga Nacional, Estrella Roja.
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El Estrella Roja anunció el fichaje del jugador hondureño José Gutiérrez, llega procedente del Pumas FC.
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Estrella Roja anunció el fichaje del mediocampista Jared Velásquez, quien llega procedente del Hondupino.
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El defensor hondureño Yoseph Padilla fue anunciado como fichaje del Estrella Roja.
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El Estrella Roja anunció la renovación de contrato del experimentado centrocampista Reinieri Mayorquín.
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Exon Arzú: El extremo deja las filas del Real España y tendrá que regresar a las filas del Houston Dynamo de Estados Unidos.
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Marcelo Santos: El Real España estaría interesado en poder fichaje al centrocampista que fue dado de baja en Motagua.
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Rubilio Castillo: El experimentado goleador anunció en sus redes sociales que no sigue en las filas del Marathón.

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Tras desligarse del Marathón, hay rumores de que Potros estaría interesado en fichar a Rubilio Castillo. En Motagua no le cierran las puertas a su máximo goleador.
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Samuel Elvir dejó las filas del Marathón y fue anunciado como fichaje de los Lobos de la UPNFM.
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Real España confirmó que Jack Baptiste no sigue en el equipo y es nuevo jugador del Olimpia, club dueño de su ficha.
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El delantero Kilmar Peña es nuevo fichaje del Olimpia, llega procedente de los Lobos de la UPNFM.
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Romell Quioto sorprendió al unirse al inicio de pretemporada del Olimpia. Se conoció que solo es para ponerse en forma ya que su idea es seguir en el exterior.
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Roger Sander rescindió su contrato con Olancho FC. Hay rumores de que Real España estaría interesado en poder ficharle de cara a la próxima campaña.
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John Kleber Oliveira: El delantero brasileño se despidió del Motagua en su cuenta oficial de Instagram.

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John Kleber Oliveira dejó al Motagua y fue anunciado como fichaje del Danubio, uno de los clubes históricos de la primera división de Uruguay.
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Erick Puerto - El presidente de Platense confirmó que "Yio" no se mueve del club. Hay interés de equipos locales y del extranjero, pero no hay ofertas concretas aún.
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Elison Rivas será presentado en las próximas horas por el FC Differdange de Luxemburgo, equipo que jugará la primera ronda de la Conference League.
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Gustavo Sánchez, presidente de Génesis FC, aseguró que el extremo Jeffry Miranda está a un paso de jugar en Europa: "Ya se encuentra en Europa, se están ultimando detalles y es casi seguro su salida del club. Es una gran oportunidad para él", señaló sin mencionar país o club.
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Información vía La Voz del Deporte: El Dibba AlHisn FC de Emiratos Árabes Unidos intentó el fichaje de Jorge Benguché, pero al final dicho traspaso no se pudo concretar.
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