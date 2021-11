Descuentos del 15% al 40% con los “Blue days” de Jetstereo

San Pedro Sula. En la temporada de precios bajos “Blue Days Sale”, Jetstereo cuenta con descuentos desde un 15% hasta un 40% en productos seleccionados de electrónica, línea blanca, celulares y más.

Andrea Téllez, coordinadora de Mercadeo Jetstereo, informó que “Blue days” se desarrolla entre el 12 y 28 de noviembre. El viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de noviembre habrá horario ampliado de atención en todas las tiendas a nivel nacional. Las tiendas en Mega Mall, City Mall, Altara Mall, Fuente Luminosa (Próceres) y Multiplaza estarán operando el viernes de 8:00 am a 9:00 pm, el sábado de 9:00 am a 9:00 am y el domingo de 9:00 am a 5:00 pm.

El celular Samsung A12, que normalmente está a un precio de L6,195, se encuentra a tan solo L4,995. El Huawei GT-2 Pro, a un precio normal de L8,995, está a tan solo L5,495. Asimismo, la refrigeradora Mabe de 10 pies, con un precio normal de L14,195, tiene un precio de súper oferta de L10,995. La estufa de gas Frigidaire de 30 pies con un precio normal de L10,994 se encuentra a L8,495. La lavadora Mabe de 19 kilogramos de capacidad con un precio normal de L16,995 está a un súper precio de L11,995, y el televisor Samsung Led4K con una pantalla de 50 pulgadas y con un precio normal de L18,995 está a tan solo L13,995, en tanto que la “laptop” Dell inspiron15 I3 con cuatro gigas adicionales, con un precio normal de L18,995, se encuentra a tan solo L11,995.