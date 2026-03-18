Denuncian que vecinos tiran basura frente al hogar Buen Samaritano

San Pedro Sula, Honduras.

Las Hermanas de Jesús Buen Samaritano denunciaron este miércoles que vecinos han convertido la esquina del hogar de niños, ubicado en la colonia Villa Florencia, en un vertedero de basura, situación que ha generado preocupación por la insalubridad y el riesgo para la salud. La hermana Carmen Bueso, directora del hogar explicó que en las últimas semanas, personas que viven cerca del hogar han depositado desechos en la esquina del muro de la obra, incluso llegando a quemar la basura, lo que ha dañado la infraestructura.

“La madrugada del sábado quemaron una gran balsera de basura, dañando el muro. La municipalidad vino el lunes y limpió, pero al día siguiente otra vez empezaron a tirar desechos”, relató. Señaló que el problema se ha agravado por la irregularidad del servicio de recolección. “El tren de aseo no pasa por todos los pasajes de la colonia Honduras, por lo que los vecinos dejan su basura en terrenos ajenos. Cuando llueve, los desechos son arrastrados hasta el portón del hogar, creando un ambiente insalubre”, dijo.

La hermana Carmen señaló que los niños y jóvenes del hogar son especialmente vulnerables debido a sus condiciones de salud y necesidades especiales, por lo que la acumulación de basura representa un riesgo constante para su bienestar. "Incluso han llegado a dejar perros muertos junto al portón”, lamentó.