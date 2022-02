“Coworking”, opción laboral para los emprendedores de San Pedro Sula

No ha sido fácil porque en la ciudad todavía no existe esta cultura de compartir espacios; pero poco a poco comienzan a funcionar.

“Este nuevo sector de emprendedores digitales necesita de un espacio que satisfaga sus necesidades laborales, estimule su concentración e impulse su éxito corporativo. Lafayette Business Center proporciona diferentes alternativas de espacios, apropiados para el desarrollo de actividades comerciales únicas. Nuestro objetivo es conectar y dar soluciones a emprendedores, creativos, jóvenes profesionales, desarrolladores, y todo aquel que necesite un amplio lugar, luminoso y con conexión a Internet de alta velocidad para desarrollar sus trabajos”.

Lafayette Business Center ofrece espacio privado, cocineta compartida, servicio de limpieza incluido, y uno de los beneficios más importantes: recepción de paquetería.

“Por solo ocho dólares diarios o 50 semanales. Implementamos la modalidad suites, la cual ofrece un grado más de privacidad, y se tiene sala de juntas”, dijo Corea.

La ejecutiva explica que es ideal para profesionales, freelancers, startups, agencias o equipos de trabajo de hasta cinco personas que deseen regresar a un entorno apto para negocios.

“Yo he hecho uso de estos espacios y realmente es otro ambiente el que se ofrece a los clientes. Como emprendedor, que no tengo una oficina equipada, me es funcional para atender clientes. He logrado hacer buenos negocios”, dice Eddy Puerto.

Puerto asegura que hay que trabajar mucho para que los emprendedores vean estos espacios como opción.

Sheyla Ramos, experta en emprendimiento, dice que el coworking es básicamente trabajo colaborativo, que busca que los empresarios, emprendedores, se beneficien entre todos poniendo a disposición los recursos.

“Hay oportunidad de encontrar recursos, como la experiencia, el conocimiento, encontrar potenciales proveedores, clientes y mentores”.

Pueden ser espacios públicos o privados. En San Pedro Sula se han creado varios espacios que siguen optándole. Ayuda a bajar los costos de los emprendedores, alquilando los espacios por tiempos definidos, una hora, dos o más horas, un día, una semana o un mes. Sin preocuparse del pago de los servicios públicos, un escritorio o Internet.

“Los que hacen más uso de estos espacios son aquellos orientados a proyectos tecnológicos, creativos y de formación”, dijo.

Comunicarse al (504) 33208130 y (504) 9703 8642 para más información del coworking de Lafayette Business Center.