Centros de vacunación atenderán con normalidad la próxima semana

El proceso de transición de autoridades no afectará las atenciones.

San Pedro Sula. Las actividades que ha venido realizando la Secretaría de Salud ( Sesal ) en torno al manejo de la pandemia por el covid-19 continuarán de manera normal durante la próxima semana o con algunos cambios poco significativos que no afectarán la atención de la población.

El funcionario refirió que ayer comenzó en el departamento la vacunación en niños de 11 años, la cual consideró una de las medidas más trascendentales en aras de reactivar el sistema educativo del país.

“Lo que queremos es cubrir rápidamente la población infantil, ya que hay un compromiso para que ellos regresen a las aulas de clases”, señaló Chávez.

Explicó que tal y como ocurrió con los adultos, los rangos de edad en menores irán bajando conforme se cubra la población meta, por lo que pidió a los padres de familia acudir a los centros a inmunizar a sus hijos.

Detalló que Cortés se quedó con 12,000 dosis de vacunas pediátricas en esta primera distribución, pero que posteriormente recibirán más biológicos.

“Hacemos el llamado a la población adulta que lleve a los menores a vacunarse. Hay población adulta que no se ha vacunado; no cometan el error de no vacunar a los niños, ellos deben regresar a la escuela y deben hacerlo protegidos; queremos la responsabilidad de los padres”, puntualizó.

La Región de Salud de San Pedro Sula no tenía hasta ayer la programación para las jornadas de vacunación de la siguiente semana, pero de manera extraoficial el departamento de comunicación indicó que la atención estará permanente en los centros de vacunación y triajes que han existido hasta ahora.

Contagios no paran

Las últimas cifras de coronavirus en Cortés son una prueba de que la crisis sanitaria está todavía lejos de terminar. Los ingresos intrahospitalarios en el Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez han aumentado en al menos un 15% en las últimas semanas.

Cortés inició la primera semana de 2022 con un 6% de positividad de casos, continuó durante la segunda con un 9% y para la semana epidemiológica número 3 (del 16 al 22 de enero), el porcentaje se elevó a un 16%.

SPS registró en la primera semana epidemiológica un 7% de positividad y durante la semana 2 triplicó el porcentaje, alcanzando 22% y la última semana reporta 25%.