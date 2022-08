L300 millones se pierden al mes por cortes de energía en San Pedro Sula

De acuerdo con datos recabados por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium , en los primeros siete meses de 2022 (del 1 de enero al 20 de julio) se registraron casi 6,000 fallas en el sistema eléctrico. La mayoría ocurre en la mañana, a eso de las 8:00 am, y generalmente la interrupción dura en promedio dos horas con 16 minutos.

Nuestro sistema es tan vulnerable que cualquier incidente nos deja sin energía eléctrica por varias horas, además, la falta de nuevas inversiones y la demanda creciente de abonados han sobresaturado la red. “ Honduras no ha invertido en nueva energía en los últimos ocho años, no hay plantas nuevas más que Patuca”.

“Son 5,570 kilovatios hora que se perdieron en junio. Solo en ese mes a la Enee le costó 30 millones de lempiras por energía no suministrada”.

Rodríguez, quien también fue director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (Ahppe), indicó que, según el informe del Operador del Sistema (ODS), en junio de este año la energía no suministrada fue 1.61 gigavatios.

Juan Carlos Sikaffy , expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ), dijo que las pérdidas de productos o materias primas por los cortes de energía son un costo importante para las empresas que los saca de competencia. “Todos pierden, la industria, el turismo, los servicios en particular y en la agroindustria”.

Se requieren 450 megas nuevos de nuevas plantas que se deben instalar, ampliar la red de transmisión y mejorar los circuitos de distribución. Se necesita una inversión de más de $2,000 millones. “Esto va a ir empeorando porque la demanda crece y no hay inversiones”, concluyó Rodríguez.

Sikaffy detalló que en la zona norte hay edificios, parques industriales y otras inversiones retrasadas por la limitación de energía.

“Debe abrirse el mercado, retomar la reforma del reglamento de consumidores calificados y el desarrollo de un mercado de oportunidad más fluido y transparente”, enfatizó.

Fuad Handal Katimi, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) en San Pedro Sula, compartió que se pierden empleos por no poder tener nuevas inversiones debido a que la estatal no tiene capacidad para suministrarles energía. “Tenemos un déficit grande. Si se quieren instalar grandes empresas no hay capacidad”, opinó Katimi.