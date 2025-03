Contreras, Calidonio y otros precandidatos a la alcaldía de SPS ejercen el sufragio

San Pedro Sula, Honduras

”Fue un caos. Incertidumbre, desorden, caos. Creo que esto no abona a la democracia del país. Me cambiaron dos veces el centro de votación; ayer me aparecía en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), luego aparecía en la Colvisula y ahora aparecí en la UNAH. No sé qué pasó, pero vinimos con mucho corazón y con todas las esperanzas”, dijo Ferraro.

También invitó a la población para que participe en estos actos democráticos, “el sampedrano tiene que salir a votar masivamente. Voto masivo vence fraude. Las internas son las elecciones más importantes porque se depuran los partidos políticos para las generales”, culminó el precandidato.