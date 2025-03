Votantes sampedranos están molestos por atrasos en inicio de elecciones

San Pedro Sula

Aunque la hora oficial de inicio de elecciones primarias 2025 eran las 7:00 am, algunos centros de votación han tenido atrasos de más de media hora.

Los portones de algunos centros de votación como la Escuela Yankel Rosenthal en la colonia Sandoval Sorto en San Pedro Sula no han abierto. Esto causa molestia en los votantes que “madrugaron” para poder ejercer el sufragio, algunos antes de ir a trabajar.

El CEB de Colombia y la escuela Soledad Fernández siguen a la espera de la llegada de las maletas electorales. En este segundo centro, miembros de los diferentes partidos políticos siguen en las afueras del centro educativo ubicado en el barrio Barandillas, a la espera de las urnas. Este es uno de los centros más fuertes y representativos de votantes.

En las afueras, los integrantes de las mesas continúan en conversaciones mientras esperan la llegada de las urnas, han instalado carpas con imágenes ilustrativas de los precandidatos a alcaldes, diputados y presidenciables. Tienen parlantes con música ambiente para amenizar las votaciones.

También reportan que en el CEB 15 de Septiembre de la colonia Buenos Aires no hay urnas. Y en la escuela César López del sector Satélite en San Pedro Sula las urnas llegaron pasadas de las 7:00 am y es por eso que no han abierto los portones, hay pocos votantes esperando el ingreso. El alcalde Roberto Contreras ejercerá el sufragio en este centro de votación a eso de las 9:00 am.

Mientras que en el centro de educación básica José Trinidad Cabañas del barrio Guamilito no han llegado las urnas pese a que el personal de las mesas está instalado desde tempranas horas. Los votantes no han podido ingresar. En este centro hay representantes de 4 movimientos y en seis aulas se instalarán las mesas. Representantes de los partidos permanecen en zozobra debido a lo sucedido. Hasta ayer a altas horas de la noche llegaron las maletas electorales desde Tegucigalpa al Polideportivo del Olímpico.

Simpatizantes de los partidos políticos dijeron que algunos votantes se han ido por el atraso, enfatizando que hay una pésima organización.

“Estamos organizando todo, cinco minutos, por favor, estamos terminando de alistar todo”, dijo el guardia del centro educativo a los votantes que reclamaban que ya abrieran los portones.

Personas de la tercera edad son de los primeros en las filas afuera del centro educativo.